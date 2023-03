Ambrosi (FdI): “Noi amiamo il buon cibo e il vino italiano, la sinistra gli insetti, gli abusivi e le droghe. Ecco perché sono una tipa di destra”

Pubblicità

«Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra, Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra», cantava così nella sua canzone «Destra-Sinistra» Giorgio Gaber, nel 1994. Se il grande cantautore milanese nella canzone certificava qualche dubbio sui valori dei due schieramenti l’onorevole trentino Alessia Ambrosi invece sembra piuttosto decisa nel rappresentarli.

“Tipi di destra: amanti delle tradizioni, del buon cibo, di un calice di vino italiano, di decoro, ordine e sicurezza. Tipi di sinistra: adoratori di farine di insetti, imbrattatori di monumenti, fans di droghe libere e occupazioni abusive. Ecco perché sono una tipa di destra!”. Il Tweet della parlamentare di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi torna alla carica su uno degli argomenti più discussi delle ultime settimane: le farine di insetti e la loro presenza sulle nostre tavole.

Dopo l’affermazione si è scatenata la bufera nel web con i pro, i contro e i distinguo. Elio Vito, ex parlamentare di Forza Italia scrive: “E soprattutto senza stereotipi e luoghi comuni!“. E ancora altri: “Ti sei dimenticata che mangiano i bambini”.

Il tweet riceve quasi 300 mila visualizzazioni in poche ore, una raffica di commenti (2.200), retweet, citazioni e mi piace a valanga e l’onorevole si ritrova con un’impennata di follower da far impazzire.

Nella discussione interviene anche Luca Bizzarri, attore comico e conduttore televisivo, che scrive: «Anch’io a 13 anni facevo queste liste, non c’è nulla di male». Ma Ambrosi ha replicato: «Infatti, anche la mia maestra era entusiasta».

Anche Trento si è divisa: l’onorevole Andrea De Bertoldi ha spiegato che «Purtroppo a sinistra con apprezzano l’ironia e vogliono sempre fatta a senso unico, i sinistroidi sono questi».

L’ex assessore comunale Italo Gilmozzi è invece di tutt’altro avviso: «Come si fa a sparare cazzate del genere? Non perché sono di sinistra, ma perché sono rispettoso dell’intelligenza umana, al posto dell’ on. Ambrosi mi chiuderei in casa, per uscirne tra 6 mesi, e trasferirmi in altro stato….. Ma come si fa?….una parlamentare della Repubblica…..».

Alla fine l’unica vincente è stata Alessia Ambrosi, che si è guadagnata una inaspettata popolarità in tutta la penisola.