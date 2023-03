“The Dome” di Stephen King è un’interessante sguardo alla coscienza dell’essere umano

“The Dome” di Stephen King è un romanzo di fantascienza distopica che racconta la storia di una città americana che viene improvvisamente separata dal mondo esterno da una cupola invisibile.

Quest’opera, in realtà, è il risultato di un progetto al quale King si dedicò in gioventù e che abbandonò per circa vent’anni, salvo poi riprenderlo per arricchirlo di nuovi particolari e pubblicarlo con il titolo di “Under The Dome” (titolo originale).

La narrazione si svolge su un arco temporale di poco più di una settimana, durante la quale la comunità all’interno della cupola è costretta a confrontarsi con le proprie debolezze e a trovare un modo per uscire da quella prigione improvvisa.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è la descrizione dettagliata del comportamento umano in situazioni estreme. King esplora le diverse reazioni delle persone alla separazione forzata dal mondo esterno, evidenziando le varie sfaccettature di ognuno di loro.

Inoltre, il romanzo pone l’accento sul tema della responsabilità collettiva, mostrando come le azioni di pochi individui possano avere conseguenze devastanti sull’intera comunità.

La trama è ben costruita e avvincente, con molti colpi di scena e sorprese che mantengono alta la tensione fino alla fine. Tuttavia, a volte il ritmo rallenta un po’ troppo, con alcune parti che si concentrano troppo sui dettagli o sulla descrizione dei personaggi.

In generale, “The Dome” è un libro ben scritto e coinvolgente, che affronta temi importanti e che rimane nella mente del lettore per molto tempo dopo averlo terminato. Sebbene possa risultare un po’ lungo e lento in alcune parti, la trama e i personaggi ben sviluppati rendono questo romanzo un’esperienza di lettura molto gratificante.

TRAMA:

“È una tiepida mattina d’autunno a Chester’s Mill, nel Maine, una mattina come tante altre. All’improvviso, una specie di cilindro trasparente cala sulla cittadina, tranciando in due tutto quello che si trova lungo il suo perimetro: cose, animali, persone.

Come se dal cielo fosse scesa la lama di una ghigliottina invisibile. Gli aerei si schiantano contro la misteriosa, impenetrabile lastra di vetro ed esplodono in mille pezzi, l’intera area – con i suoi duemila abitanti – resta intrappolata all’interno, isolata dal resto del mondo.

L’ex marine Dale Barbara, soprannominato Barbie, fa parte dell’intrepido gruppo di cittadini che vuole trovare una via di scampo prima che quella cosa che hanno chiamato la Cupola faccia fare a tutti loro una morte orribile. Al suo fianco, la proprietaria del giornale locale, un paramedico, una consigliera comunale e tre ragazzi coraggiosi. Nessuno all’esterno può aiutarli, la barriera è inaccessibile.

Ma un’altra separazione, altrettanto invisibile e letale, si insinua come un gas velenoso nel microcosmo che la Cupola ha isolato: quella fra gli onesti e i malvagi. Tutti loro, buoni e cattivi, dovranno fare i conti con la Cupola stessa, un incubo da cui sembra impossibile salvarsi. Ormai il tempo rimasto è poco, anzi sta proprio finendo, come l’aria…”