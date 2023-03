Ritorno trionfale per Taylor Swift, uno spettacolo dai toni “made in Italy”

Pubblicità

Dopo 5 anni di assenza dai live, la popstar Taylor Swift torna sul palco. Il tour è iniziato il 17 marzo da Glendale, Arizona, che per l’occasione ha cambiato il suo nome in “Swift City“.

Il tour ha registrato un boom assoluto di vendita di biglietti: si tratta di uno spettacolo imperdibile di oltre 3 ore che racconta le diverse fasi della carriera dell’artista.

Taylor Swift, ha recuperato i suoi cinque anni di assenza dai palcoscenici con uno show a dir poco titanico. Il concerto era composto da 44 canzoni che hanno dato vita ad uno spettacolo che resterà nella storia.

Il set del concerto era suddiviso in dieci sezioni, una per ogni album in studio pubblicato dalla cantautrice e confezionato come un viaggio sonoro in grado di andare dalle radici country degli esordi fino ad arrivare al pop attuale. Il tutto realizzato con un corpo da ballo di alto profilo e con una scenografia dalle sfumature fantastiche.

Gli appassionati della pop music non parlano d’altro: il tour ha battuto il record per il maggior numero di biglietti per concerti venduti da un artista in un solo giorno: 2,4 milioni, e circa ottanta mila fan hanno assistito solo al primo spettacolo.

Un evento studiato nei minimi dettagli partendo dai look della cantante. Una produzione in cui è presente il made in Italy: quasi tutti i capi sfoggiati dalla cantante nel suo lunghissimo show sono stati realizzati da maison italiane (quali Alberta Ferretti, Roberto Cavalli e Versace).

Per raccontare la fase di “Evermore” ha optato per un prairie dress color zafferano creato da Marco De Vincenzo per Etro, accompagnato da un mantello di velluto verde scuro con decori ispirati alla natura; mentre per la parte del concerto dedicata a “Folklore” si è affidata alle sapienti mani di Alberta Ferretti: lo chiffon è il materiale protagonista delle creazioni, che sfoggiano volumi morbidi e fluidi che esaltano la presenza scenica dell’artista sul palco, regalandole libertà di movimento e molta femminilità.

Particolare cura riservata agli accessori, dove spiccano soprattutto perline ricamate e cristalli, ideali per riflettere i bagliori del light design.

Tra gli altri colossi della moda che hanno vestito Taylor spicca ad esempio Roberto Cavalli, che ha vestito la cantante agli ultimi Grammy Awards.

Il designer ha creato per lei alcune mise costume made incentrate soprattutto sulla lucentezza, come dimostrano il minidress con frange dorate, il top completo imbastito da una minigonna fucsia ricoperta da Swarovski e soprattutto la tuta asimmetrica ornata da un serpente ricamato con cristalli.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è quindi mossa Donatella Versace, la quale ha confezionato un body tempestato di diamanti.

Il tour proseguirà ora con le date del 24 e 25 marzo a Las Vegas. Poi dal 31 marzo al 2 aprile la popstar sarà ad Arlington, Texas