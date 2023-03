Buen Vivir, venerdì la giornata ecologica. Lungo il Salè trovate anche una caldaia e un frigo

Pubblicità

Encomiabile iniziativa del gruppo Buen Vivir che venerdì 24 marzo a partire dalle 14.00 ha raccolto lungo il Rio Salè una quantità di rifiuti impressionante.

Una ventina di volontari giudati da Emanuele Rippa e Adela Zotaj salendo lungo l’antico tracciato di collegamento tra Pantè, Sprè e Oltrecastello ha “rastrellato” il rio Salè,che rappresenta uno dei principali corsi d’acqua che raccoglie le acque di tutto il terrazzo morenico di Povo-Villazzano, per circa 200 metri.

Circa 2 metri cubi di rifiuti normali, uno di ferramenta, una bicicletta, un frigo e persino una caldaia. Questo il bilancio dei rifiuti ritrovati in soli 200 metri di roste del rio Salè. Il tutto in tre ore circa di lavoro.

La giornata ecologica si è conclusa con un aperitivo, ma l’idea è quella di strutturarsi coinvolgendo anche la Circoscrizione e altre realtà locali per mettere in campo altri progetti a tema, nei prossimi mesi. E dalla raccolta pare ce ne sia davvero bisogno.

Buen Vivir, aveva già organizzato una piccola raccolta di rifiuti alcuni mesi fa dietro il CRM di Povo. Venerdì il bis, dove hanno partecipato, ragazzi per lo più giovani e di tutte le estrazioni sociali.

Il buen vivir (vivere bene) è un concetto aborigeno a vocazione universale utilizzato in particolare in Ecuador. Questi gruppi spontanei sono presenti in moltissime città del mondo.

Il buen vivir si basa sul principio di un rapporto armonico tra essere umano e natura della vita comunitaria fatta di mutuo soccorso, corresponsabilità, produzione collettiva e distribuzione della ricchezza secondo le esigenze dei membri della comunità.

Secondo Fernando Huanacuni Mamani, il concetto significa “vivere bene”, “vivere in pienezza”, “vivere in armonia ed equilibrio con i cicli di Madre Terra, del cosmo, della vita e con tutte le forme di esistenza” .

La locuzione Buen Vivir o Vivir Bien raggruppa un insieme di concezioni e visioni sudamericane che condividono prospettive radicali sulla nozione di sviluppo e altre componenti della modernità, proponendosi, non come una forma alternativa di sviluppo, ma come un’alternativa allo sviluppo. In estrema sintesi il concetto rinvia ad una forma di vita armoniosa tra gli esseri umani e tra essi e il mondo naturale all’insegna della gratitudine.

Esso esprime un cambiamento più profondo nella conoscenza, nell’affettività e nella spiritualità, come apertura ontologica ad altre concezioni su ciò che la modernità chiama società e natura.



