Pestaggio Giuliana: aggressore potrebbe essere leader del centro sociale Bruno

Pubblicità

Pubblicità



Ci sono delle novità sull’aggressione del figlio minorenne di Emilio Giuliana avvenuta domenica 5 marzo in Lungadige Marco Apuleio intorno alle 17.00.

Il ragazzo era stato colpito prima alle spalle e poi al viso più volte da un uomo di circa 30 anni sceso da una macchina. Mentre l’aggressore colpiva il ragazzo urlava “sei uno skinhead…sei uno sporco fascista…sei un fascista di merda …ti ammazzo…Trento è antifascista”

Un vero pestaggio a sfondo politico per colpire il padre ex consigliere comunale di Alleanza Nazionale. Il 16 enne (nella foto dopo le prime cure al pronto soccorso) infatti non ha mai frequentato nessun ambiente politico, e vive tra studio casa e palestra.

Il ragazzo però da terra ha avuto la lucidità di voltarsi e fotografare il veicolo dell’aggressore mentre stava fuggendo verso il ponte di san Lorenzo, con tanto di numero di targa.

Oltre a questo ad incastrare l’aggressore c’è anche un testimone che dal davanzale di casa propria ha visto tutta la scena. Testimone che un paio di giorni fa è stato sentito dalla procura che ha confermato quanto successo.

Non ci è voluto molto per risalire al proprietario della targa che è risultato essere un’ importante manager trentino con grossi contratti in essere con la provincia autonoma di Trento.

Pubblicità Pubblicità



Il manager proprietario dell’autovettura ha scritto una comunicazione alla questura di Trento dove chiarisce la sua posizione in merito all’episodio di efferata violenza. Il manager scrive di aver prestato nel pomeriggio di domenica 5 marzo la macchina alla sorella, che a sua volta l’ha prestata al figlio. Il figlio della sorella risulta essere uno dei leader responsabili del centro sociale Bruno.

Viene così confermato che l’aggressione è stata per motivi politici. Le indagini comunque continuano serrate e in varie direzioni per capire se l’agguato era stato organizzato e se il figlio di Giuliana era stato seguito fin dalla fine della partita di Calcio del Briamasco.

Qualora fosse provato che il protagonista della vile aggressione sia uno dei leader del centro sociale Bruno si aprirebbero degli scenari preoccupanti alla luce di quanto riferito dal comitato di sicurezza di Trento alcune settimane fa. Il centro sociale Bruno – aveva deciso il comitato di cui fa parte anche la PAT – potrà tranquillamente continuare a portare avanti le proprie attività in lung’Adige nonostante sia sotto sfratto da 4 anni e occupi in modo abusivo i locali della provincia.

Anzi, durante la riunione per i ragazzi del Bruno erano anche arrivati persino attestati di stima da parte del comitato di sicurezza: «Durante gli anni il Centro sociale Bruno si è occupato di attività sociali e questo deve essergli riconosciuto» La grossa novità ha fatto gioire il Bruno che sulla sua pagina social ha parlato di «Resistenza contro il deserto che avanza».

Qui adesso si tratta di capire se fra le attività sociali ci sono anche pestaggi e aggressioni. Speriamo che Fugatti comunichi e chiarisca la sua posizione in tal senso. Soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti.

L’altra novità è che quanto successo probabilmente andarà a finire a «Quarta Repubblica», il programma condotto da Nicola Porro. Forse già nella giornata di lunedì prossimo.