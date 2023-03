“L’uomo che vide l’infinito”, un commovente sguardo alla breve vita di una mente geniale

“L’uomo che vide l’infinito” (The Man Who Knew Infinity) è un film biografico del 2015 diretto da Matt Brown, basato sulla vita del matematico indiano Srinivasa Ramanujan e prende spunti dalla biografia “L’uomo che vide l’infinito – La vita breve di Srinivasa Ramanujan, genio della matematica” scritta da Robert Kanigel nel 1991.

Il film segue la storia di Ramanujan mentre cerca di ottenere il riconoscimento per le sue scoperte matematiche senza precedenti.

Il film è ben interpretato da Dev Patel che interpreta Ramanujan e Jeremy Irons che interpreta invece il matematico inglese G.H. Hardy, che scoprì e portò Ramanujan a Cambridge per farlo lavorare sulla teoria dei numeri. La chimica tra i due attori è notevole e l’interpretazione di Patel è particolarmente sorprendente e toccante.

Il film esplora anche la lotta di Ramanujan per superare il razzismo e la discriminazione, sia in India che in Inghilterra. Ramanujan viene presentato come un uomo umile e appassionato, che ha dedicato la sua vita alla matematica.

Il film è ben diretto e il ritmo è buono, anche se a volte sembra che la pellicola stia cercando di condensare troppe informazioni in un periodo di tempo troppo breve. Tuttavia, la fotografia è magnifica, specialmente le scene ambientate in India, che sono colorate e vibranti.

In generale, “L’uomo che vide l’infinito” è un film toccante e affascinante sulla vita di un grande matematico che ha lottato per ottenere il riconoscimento che meritava. Se si è appassionati di matematica o semplicemente interessati alla storia della scienza, questo film è sicuramente da vedere.

TRAMA:

“Nel 1913, Ramanujan (Dev Patel), genio indiano della matematica del tutto autodidatta, visitò il Trinity College di Cambridge dove, con la complicità del suo eccentrico mentore, il professore G.H. Hardy (Jeremy Irons), divenne pioniere di teorie matematiche in lotta contro i pregiudizi del suo tempo. La storia vera di un’amicizia che ha cambiato per sempre il mondo della matematica.”