La Sat di Rallo in assemblea: premiati i soci con 25 anni di iscrizione

È stato un momento importante per incontrarsi e per condividere l’attività svolta l’anno scorso e quella programmata per il 2023. Ma anche per consegnare un gradito riconoscimento a chi da tanto tempo fa parte di una realtà in cui il volontariato fa da fil rouge in tutte le iniziative portate avanti.

Nei giorni scorsi la sezione Sat di Rallo si è riunita nella sala del Centro Anziani di Tassullo per l’annuale assemblea sociale.

Un incontro che, a seguito della relazione dettagliata da parte dell’organo di controllo, ha visto l’approvazione all’unanimità di bilancio e iniziative.

«Un plauso va a tutto il direttivo e ai soci che hanno partecipato alla ristrutturazione della sede sociale, inaugurata recentemente alla presenza dell’assessore Giordano Bruni, il quale ha portato un ringraziamento da parte del Comune di Ville d’Anaunia – sono le parole del presidente Massimiliano Corradini –. A nostra volta non possiamo che ricambiare le parole di gratitudine nei confronti dell’amministrazione comunale per il sostegno alla nostra sezione, dove il volontario è sempre in prima linea».

Nel corso dell’assemblea sono stati anche premiati i soci che hanno raggiunto il traguardo dei 25 anni di iscrizione, molti anche quest’anno. «Noi speriamo siano sempre di più! Un grande ringraziamento – aggiunge in conclusione il presidente – va a tutti i partecipanti, sempre numerosi, i quali credono nei valori della Sat e allo spirito associazionistico».

Nel frattempo fervono i preparativi per l’evento “Di notte all’Eremo di Santa Giustina” (qui l’articolo), in programma venerdì 31 marzo. Chi fosse interessato a partecipare alla camminata è pregato di comunicare la propria presenza al numero 335.6582537 (dopo le 15).

