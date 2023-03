La Freccia del Sud: prima l’uomo poi il grande atleta

Pubblicità

Egregio Direttore,

mi permetta di ricordare il decennale della scomparsa di un grande italiano, insuperato sportivo e vero galantuomo: Pietro Mennea. In questi giorni sono stati ricordati i suoi risultati sportivi ed i suoi record, alcuni dei quali tutt’ora imbattuti, frutto della tenacia e della caparbietà nell’ inseguire il risultato con l’ allenamento e con la forza di volontà, sopperendo a quanto, assai poco, Madre Natura non gli diede.

Io invece vorrei ricordare l’uomo, intelligente, colto, alimentato dal sacro fuoco della conoscenza e dello studio, il che gli ha consentito non solo di prendere quattro lauree ed esercitare contemporaneamente due difficili professioni quali avvocato e commercialista, ma di spaziare in altri ambiti culturali, che poi cercava, con successo, di trasmettere alle nuove generazioni nei suoi numerosi incontri con le scolaresche, costituendo un modello positivo da seguire.

Come uomo politico ebbe il coraggio di mantenere intatto il suo modo di pensare, libero e fuori dagli schemi, allorquando, partito da posizioni di sinistra, via via maturò un atteggiamento critico verso quella parte politica avvicinandosi al centro moderato, sempre alla larga da ogni estremismo. Abbiamo perso un grande Italiano, ma il ricordo della sua grandezza e di quanto ha trasmesso alle nuove generazioni con l’esempio, dal basso, mostrando quanto si possa ottenere con la costanza e con il lavoro ostinato – meglio di tante stantie lezioni di qualche paludato docente – un poco ci consola. Ciao Pietro. E grazie.

Avv. M. Stefano Sforzellini – Trento

