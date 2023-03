“Scalare il tempo”: la storia del Trento Film Festival diventa un libro

Il cammino verso la 71ª edizione del Trento Film Festival, in programma dal 28 aprile al 7 maggio, prosegue senza sosta, tra proiezioni e presentazioni letterarie.

La terza tappa di Avvicinamenti si svolgerà lunedì 27 marzo alle 18.00 a Le Gallerie di Trento, con la presentazione del libro Scalare il tempo. 70 anni di Trento Film Festival, a cura di Alessandro de Bertolini, Luana Bisesti, Rosanna Stedile, Sara Zanatta, Laura Zumiani: nato come volume di approfondimento dell’omonima mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino, il libro è diventato un ponderoso lavoro sulla storia del Trento Film Festival, arricchito di testimonianze e contributi inediti.

La mostra è aperta al pubblico fino al 2 aprile 2023.

«Succede spesso, in occasione delle feste di compleanno, di sedersi in compagnia a sfogliare gli album di famiglia, rivivendo emozioni e evocando ricordi che sembravano svaniti.

Ogni anno che passa quelle immagini, apparentemente sempre uguali, in realtà mutano davanti a noi e sembrano raccontarci una versione differente della nostra storia. Siamo noi che le guardiamo con occhi diversi, con un anno in più sulle spalle, con un’esperienza nuova e nuovi modi di vedere, conoscere e capire il mondo.

Nel 2022 al Trento Film Festival abbiamo fatto proprio questo: aperti gli scatoloni dell’archivio, sono riemerse immagini, parole e suoni di 70 anni di cinema e culture di montagna» ha scritto il Presidente del Festival, Mauro Leveghi, nell’introduzione al libro.

Pubblicità Pubblicità



«Non è la prima volta che il Festival rilegge la sua storia: negli anni si sono susseguiti importanti lavori di analisi sull’evoluzione del Festival nel contesto più generale della cinematografia di montagna e nella specificità territoriale di Trento e del Trentino. Ma, non dimenticando mai l’insegnamento crociano per cui la storia è sempre contemporanea, abbiamo sentito l’esigenza di aggiornare lo sguardo sul nostro passato, anche se forse sarebbe più corretto parlare di “sguardi”, usando un plurale che mai come in questa occasione è giusto e necessario», prosegue Leveghi.

«La vocazione alpina della città di Trento appartiene alle specificità culturali e identitarie di questo territorio» ha affermato Giorgio Postal, presidente della Fondazione Museo storico del Trentino. «È su questi presupposti che la Fondazione Museo storico del Trentino e il Trento Film Festival hanno potuto collaborare in occasione del 70° del Festival, nella condivisione di un percorso comune che pone al centro della riflessione sul futuro il significato della storia, come strumento di conoscenza, e le politiche culturali, come modalità concreta per operare sul presente».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità