Pestaggio figlio di Giuliana: perchè le istituzioni provinciali non condannano l’episodio? Rossato interroga la giunta

Ci sarà una coda «politica» sui banchi della giunta per l’aggressione del figlio di Emilio Giuliana avvenuta domenica 19 marzo a Trento.

Katia Rossato, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione a risposta immediata alla quale il governatore Fugatti dovrà dare risposta in aula martedì mattina.

Rossato chiede alla Giunta se essa sia a conoscenza degli avvenimenti successi domenica 19 marzo, cosa pensi dell’accaduto e se gli Organismi e gli Enti di natura provinciale che si occupano di diritti dei minori, pari opportunità, pace e solidarietà internazionale si siano espressi condannando l’aggressione.

Ad oggi nessuno degli organismi citati da Rossato, rappresentanti dei diritti civili in Trentino, compresa la provincia autonoma di Trento, ha condannato quanto successo.

Claudio Cia invece si interroga sul senso della violenza politica che – scrive in una breve nota – «è oggi più che mai un’esigenza che sorge da un vuoto che va combattuto con l’informazione e la cultura. Simili atti non possono essere sottovalutati, richiamiamo al confronto rispettoso. L’emergere di questi fenomeni, qui come a Firenze, sono atti vili privi di contenuto politico e forti di un’intolleranza di chi non sa mettere in gioco le proprie idee.

L’invito quindi ad un confronto necessario, affinché, quest’episodio rimanga un caso isolato e non fomenti altri atti di odio e di violenza insensata. Comportamenti inaccettabili che vanno oltre il colore politico»