Odori nauseabondi dai lavori di bonifica delle rogge di Trento Nord: scoppia la polemica

Scoppia una nuova polemica sulla circonvallazione ferroviaria di Trento.

Sono attualmente in corso i lavori di bonifica alle rogge demaniali di Trento Nord e – questa mattina – la situazione era talmente difficile da rendere piuttosto complicato il compiere un’azione naturale come il respirare serenamente.

Chi è passato per l’Aldi di Trento Nord (quello vicino al ristorante giapponese per capirci) avrà certamente notato le folate di forte odore parecchio nauseabondo.

Sul posto – a mostrare la situazione in live su Facebook – è poi arrivato Daniele Demattè (FDI) che ha ritratto una situazione leggermente diversa da quella che era stata spiegata dalla Provincia di Trento in un comunicato (link). Se le operazioni dovevano essere effettuate in una bolla, perché il tendone era aperto? Perché si trivellava fuori da esso? Perché alcuni operai non avevano la mascherina? (E soprattutto, come facevano a resistere senza mascherina?)

Demattè ha prontamente chiamato il 112 e si è messo in contatto con le forze dell’ordine che hanno affermato di avvisare il nucleo dedicato per un sopralluogo. A seguire, è stato avvisata anche Appa, dove chi di dovere ha preso nota per organizzare un eventuale sopralluogo.

Il punto è che a Trento Nord la gente ci vive e ci lavora… e nelle condizioni dell’aria di oggi, è difficile pensare come questo sia stato possibile, dato che le folate sono state sentite ben oltre il parcheggio da cui Demattè ha filmato la situazione.

Dopo lo scoppio degli odori nauseabondi il comitato no circonvallazione ha diffuso un comunicato, dove tra le varie, si leggeva chiaramente: “Si sottolinea il fatto che l’odore percepito non proviene dalla movimentazione degli strati inquinati, la cui escavazione sarà effettuata in ambiente confinato e dotato di sistemi di aspirazione e trattamento dell’aria per rimuovere gli elementi inquinanti.”

“Il monitoraggio della qualità dell’aria. Il progetto di bonifica prevede, fra gli altri, anche uno specifico Piano di monitoraggio dell’aria a cura della ditta esecutrice dei lavori. Il protocollo prevede il monitoraggio ad intervalli frequenti e regolari, per tutta la durata dei lavori, dell’aria presente all’interno del cantiere ovvero assimilabile all’indoor/luogo di lavoro a tutela della salute dei lavoratori, delle emissioni del sistema di trattamento dell’aria aspirata dal capannone di lavoro e da ultimo dell’aria ambiente presente ai limiti esterni dell’area di cantiere.”

“A tal proposito è da evidenziare che alcuni dei composti che si potranno disperdere in atmosfera in conseguenza dei lavori di scavo – in particolare alcuni Ipa quale il naftalene, molto presente nei terreni contaminati – hanno una soglia olfattiva molto bassa che li renderà verosimilmente percepibili dalla popolazione pur se presenti in concentrazioni estremamente contenute e sensibilmente inferiori ai valori di riferimento per la qualità dell’aria.”