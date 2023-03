Mobilità intelligente ed energie pulite nell’Euregio: ieri l’incontro a Rovereto

Pubblicità

Quella di ieri, giovedì 23 marzo, in Progetto Manifattura a Rovereto è stata una mattinata dedicata alle nuove sfide della mobilità intelligente e della transizione energetica nel territorio dell’Euregio.

Il seminario, accompagnato da incontri “one-to-one”, è stato organizzato da Trentino Sviluppo in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network per il rafforzamento della cultura imprenditoriale e lo scambio di buone pratiche nei diversi Paesi dell’Unione. Protagoniste sette aziende tirolesi e quindici aziende trentine e altoatesine che hanno gettato le basi per futuri progetti di collaborazione e innovazione aperta..

Auto elettriche, ferrovie intelligenti, batterie a idrogeno e trasporti integrati sono solo alcune delle innovazioni che stanno traghettando il nostro territorio verso la mobilità del futuro. Ma quali sono i rischi e le opportunità di questa transizione?

Sette aziende tirolesi e 15 aziende trentine e altoatesine impegnate in questo settore economico ne hanno discusso questa mattina in Progetto Manifattura a Rovereto, in occasione dell’incontro “Euregio Smart Mobility & Energy” organizzato da Trentino Sviluppo in collaborazione con l’omologa austriaca Standortagentur Tirol nell’ambito delle attività sostenute dalla rete europea Enterprise Europe Network.

Presente anche il ricercatore Edoardo Gino Macchi, PhD Head of Area – Area Battery Technologies della Fondazione Bruno Kessler, che ha illustrato le attività di ricerca realizzate in Trentino nell’ambito “Nuove tecnologie per la decarbonizzazione della mobilità e del sistema energetico: focus su batterie e idrogeno”.

La mattinata si è conclusa con una cinquantina di incontri “one-to-one” tra le aziende tirolesi, trentine e altoatesine, con l’obiettivo di gettare le basi per futuri progetti di collaborazione, scambi di buone pratiche e innovazione aperta tra i diversi territori dell’Euregio.

A margine dell’iniziativa, l’assessore provinciale allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli ha commentato: «Nel corso dell’ultimo anno la Provincia ha investito cifre importanti per ammodernare i trasporti pubblici e sostituire il parco mezzi con modelli innovativi a basso impatto ambientale e ha raccolto con piacere la sfida europea per dar vita a una vera e propria Hydrogen Valley nelle aree industriali dismesse.

A ciò si aggiunge l’apprestamento a Rovereto di nuovi spazi di ricerca sull’idrogeno per il Centro Sustainable Energy della Fondazione Kessler. Ma per la buona riuscita di tali iniziative è necessario costruire filiere diffuse, in cui accanto ai grandi player, anche le piccole medie imprese siano protagoniste dirette. Il mio auspicio, quindi, è che questa sia solo la prima di numerose altre occasioni di incontro e collaborazione tra aziende di diversi territori dell’Euregio»