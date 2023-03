«Le signore delle cime. Storie di donne alpiniste e delle loro imprese» nel ricordo di Alba Chiara

Pubblicità

Pubblicità



In ricordo di Alba Chiara Baroni, si svolge domenica 26 marzo nella chiesa di San Lorenzo a Tenno lo spettacolo «Le signore delle cime. Storie di donne alpiniste e delle loro imprese».

Un reading teatrale immerso nelle suggestioni sonore eseguite dal vivo dal coro Sant’Ilario con un repertorio dedicato alla tradizione musicale di montagna. Un racconto che vuole rendere omaggio alla storia di sei donne protagoniste di grandi avventure e “aprire una via” alla diffusione del contributo che tutte loro hanno dato all’alpinismo nazionale e mondiale.

Donne che hanno sfidato non solo la montagna ma una cultura della montagna che le vedeva relegate a ruoli secondari, guadagnando nel tempo posizioni di rilievo, conquistando cime e attaccando pareti: Henriette d’Angeville, Gertrude Bell, Mary Varale, Nini Pietrasanta, Renata Rossi e Serena Fait.

Pubblicità Pubblicità

Sei donne scelte in rappresentanza di un numero ben più vasto di alpiniste che dalla fine dell’Ottocento a oggi hanno contribuito ad affermare la presenza femminile in uno sport a lungo considerato degli uomini e per gli uomini. Il reading si ispira al libro di Chiara Todesco «Le signore delle cime», presentato al 67° Trento Film Festival.

Uno spettacolo di Manuela Fischietti con Federica Chiusole e Manuela Fischietti, musiche eseguite dal vivo dal coro Sant’Ilario diretto da Federico Mozzi. Una produzione di Rifiuti Speciali. Inizio alle ore 15, ingresso libero.