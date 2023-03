Incastra la figlia in un matrimonio combinato, 48 enne pakistano a processo

Pubblicità

Nonostante siamo nel 2023, molti sono ancora i casi di violenza nei confronti delle donne e non si parla solo di violenza fisica ma anche di violenza psicologica.

Come è successo – ad esempio – in una famiglia pakistana in Trentino che viveva una violenza totale fatta di minacce, umiliazioni, controllo e gelosie a causa di un padre di famiglia aggressivo, violento e persino senza scrupoli.

L’uomo – nato in Pakistan 48 anni fa ed in Italia da circa vent’anni – è finito a processo per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale nei confronti della moglie e per aver costretto una delle figlie a sposarsi “a tradimento” in Pakistan con un cugino.

E se la situazione già era difficile, questa è peggiorata dopo che l’uomo ha organizzato un matrimonio combinato a una delle figlie con un cugino in Pakistan minacciando di uccidere la famiglia se la ragazza non lo avesse fatto. E il tutto non è migliorato con il ritorno in Italia.

L’ultimo episodio di violenza si è verificato a fine febbraio del 2022, quando grazie ad un cellulare tenuto nascosto le ragazze sono riuscite ad avvisare i Carabinieri che sono intervenuti cogliendo l’uomo nell’atto di picchiare la moglie. In quell’occasione, l’uomo, si era persino lanciato dal balcone finendo per rompersi un gamba. Le indagini avevano poi portato alla luce una realtà terrificante.