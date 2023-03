Il Vertice Europeo approva un nuovo invio di armi: prossimi passi immigrazione e patto di stabilità

Pubblicità

Sono molti, i dossier sul tavolo del Consiglio europeo a Bruxelles, ma almeno per ora, i 27 sembrano essere d’accordo su un unico tema: il sostegno, economico, politico e militare all’Ucraina finchè si riterrà necessario.

Nelle ultime decisioni è stato compreso un piano di acquisto comune di armi, attraverso il quale fornire a Kiev un milione di munizioni. Scelta, questa molto apprezzata dal primo ministro belga De Croo. “Penso sia un buon affare impegnarsi ad acquistare insieme. Ci aiuterebbe a spendere di meno. Il prossimo deve essere non solo comprare insieme ma anche produrre insieme.“: dice il primo Ministro.

E ancora, in fase conclusiva si legge per l’ennesima volta la richiesta alla Russia di mettere fine all’aggressione e ritirare le sue truppe, ma anche di concedere il ritorno a casa degli deportati ucraini. In Italia, sostegno economico e militare all’Ucraina, sembra essere apprezzato anche dalla segretaria del Pd Schlein.

Se sul tema Ucraina sembra esserci accordo, sono invece molto diverse le posizioni su migranti e patto di stabilità con la premier Meloni che spera passi avanti in particolare sull’immigrazione e attacca le regole di bilancio: “Serve una governance più attenta alla crescita, non solo alla stabilità“. E poi, “Sostegno pieno“, dice la segretaria dopo aver avuto alcuni incontri con il primo ministro spagnolo Sanchez, i leader di Portogallo e Germania.