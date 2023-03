Il Circuito Danza arriva anche a Brentonico con “Immenso e Quotidiano – d’amore e di lotta”

Il Circuito Danza del Trentino- Alto Adige organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara fa tappa a Brentonico. Sabato 25 marzo, alle ore 21.00, la PosainOpera Company salirà sul palco del Teatro Monte Baldo con Immenso e quotidiano – d’amore e di lotta, uno spettacolo con le coreografie di Paola Posa-Francesca Telli e Leonardo Cremaschi, con la regia di Francesca Montuori.

Lo spettacolo trae spunto dal primo libro di poesie di Antonio Vargiu (anche se alla fine arriva a racchiudere tutti e tre i suoi libri), Diario, testo che consente di passare in rassegna i molti avvenimenti che hanno contrassegnato il nostro paese: il ’68, le lotte politiche e sociali, la solidarietà internazionale, le speranze e anche le delusioni. Il tutto attraverso una persona, una tra le tante che ha vissuto quelle vicende, ma anche un sindacalista che ha sempre considerato il suo impegno non come un semplice mestiere ma come una scelta di vita.

Sotto la regia di Francesca Montuori, lo spettacolo mette in scena un gruppo di donne e di uomini, tutti artisti preparati e molto ispirati nei campi di propria competenza. Un vero e proprio “spettacolo multi artistico”, la cui direzione artistica è stata affidata a Paola Posa, con una interpretazione particolarmente intensa ed originale delle poesie, affidata al PosainOpera Company.

Ma lo spettacolo rappresenta anche un momento di confronto e di collaborazione tra diverse generazioni. La loro interpretazione di avvenimenti avvenuti molti anni fa è infatti essenziale per la trasmissione delle esperienze fatte in passato, onde evitare anche che diventino “mitiche” e quindi sterili, non utili nella realtà di oggi.

La cultura deve continuare a scommettere su questo dialogo, è impegno concreto di vita di tanti militanti, sono persone in carne ed ossa, con i loro problemi e vicissitudini personali, ma impegnate in un’azione collettiva per abbattere tutti gli ostacoli che si frappongono ad una vita, anche sociale, degna di essere vissuta. “Immenso e quotidiano”: questo è il titolo.