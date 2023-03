Cambiamenti climatici in Trentino: al via l’indagine online su rischi e priorità avvertiti dai cittadini

Pubblicità

In occasione della Giornata mondiale della meteorologia e a pochi giorni dalla pubblicazione dell’ultimo rapporto di sintesi del Tavolo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (IPCC) che richiama l’urgenza dell’azione di contrasto dei cambiamenti climatici, prende il via un’indagine conoscitiva online sulla consapevolezza della cittadinanza trentina in tema di cambiamenti climatici.

Nel ricordare la Giornata, il vicepresidente della Provincia e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “L’indagine è finalizzata ad acquisire le informazioni necessarie a comprendere il grado di conoscenza dei rischi climatici percepiti come maggiormente prioritari dalla popolazione”.

“I dati raccolti – sottolinea Tonina – serviranno a definire un quadro di riferimento utile all’implementazione del programma Trentino Clima 2021-2023 e alla definizione della futura Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”.

L’indagine, dal titolo “Cambiamenti climatici in Trentino, quanto ne sai?”, si svolge tramite un breve questionario da compilare online ed è curata dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) in collaborazione con TSM-Trentino School of Management.

L’azione per il clima della Provincia autonoma di Trento – Gli effetti dei cambiamenti climatici che osserviamo sul nostro territorio e i relativi impatti su ambiente e settori socio economici, hanno imposto una sfida che l’Amministrazione provinciale ha raccolto attraverso il programma di lavoro “Trentino Clima 2021- 2023” che delinea il percorso finalizzato ad adottare la futura Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

La Strategia si colloca tra gli obiettivi per attuare la Strategia provinciale di Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030) e sarà lo strumento di riferimento per orientare l’azione amministrativa della Provincia per contenere il riscaldamento in atto e contrastare gli impatti negativi del cambiamento climatico.

Le misure di mitigazione saranno essenzialmente quelle indicate dal Piano Energetico Ambientale Provinciale (2021-2030) mentre le misure di adattamento che verranno individuate saranno integrate nei piani e programmi di settore per essere implementate.

Il Piano di Tutela delle Acque 2022-2027, recentemente approvato, dedica un capitolo al ruolo dei cambiamenti climatici sulla risorsa idrica e fornisce già un catalogo di possibili misure di adattamento ai cambiamenti climatici che riguardano in generale la gestione delle risorse idriche in termini di qualità e quantità, ponendo in evidenza le misure principalmente connesse agli obiettivi di tutela della qualità della risorsa idrica.

Il percorso verso la Strategia è coordinato da Appa, con il supporto tecnico del Tavolo provinciale di coordinamento e di azione sui cambiamenti climatici, che riunisce i referenti dei diversi Dipartimenti provinciali, e il supporto scientifico degli enti che compongono il Comitato scientifico (DICAM – Università di Trento, Fondazione E. Mach, Fondazione B. Kessler, MUSE, H.I.T).

Il lavoro ha visto finora una prima fase di rafforzamento delle basi scientifiche sugli impatti dei cambiamenti climatici in Trentino, sugli scenari attesi in futuro e sull’individuazione dei rischi climatici prioritari al fine di identificare le possibili misure di adattamento da includere nella Strategia e da recepire in seguito negli strumenti di pianificazione settoriale.

Una particolare attenzione sarà rivolta alla definizione delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici per una migliore gestione futura delle risorse idriche nei diversi settori di impiego.

In virtù dell’impegno assunto la nostra Provincia ha aderito, tra le prime regioni in Europa, alla Carta di Missione UE “Adattamento ai cambiamenti climatici” diventando così parte di una comunità di regioni europee concretamente impegnate sul terreno delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

Una componente fondamentale del processo verso la costruzione della Strategia è il coinvolgimento dei giovani. Per questo è stato avviato il progetto “Conferenze dei giovani sul clima in Trentino”, promosso e finanziato dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) e realizzato dall’Associazione Viração&Jangada in collaborazione con il Centro Europeo Jean Monnet dell’Università degli Studi di Trento.

Sono state attivate Conferenze in quattro territori: Alto Garda e Ledro, Bassa Valsugana e Tesino, Comuni di Trento e Rovereto. In ogni territorio, sono previsti percorsi partecipativi rivolti ai giovani, accompagnati da un team di facilitatori e di esperti APPA, che prevedono dapprima attività di formazione, seguite dalla discussione sui principali impatti dei cambiamenti climatici osservati sul territorio (in tema, ad esempio, di gestione della risorsa idrica, salute, turismo, paesaggio e agricoltura) e infine dalla formulazione di proposte di misure di adattamento ai cambiamenti climatici, che saranno presentate alle amministrazioni e ai diversi portatori di interesse locali, e potranno essere incluse nella Strategia provinciale.

Oltre alle quattro conferenze territoriali, il progetto prevede anche la realizzazione delle cosiddette “Conferenze libere”. Si tratta di incontri organizzati e gestiti autonomamente da gruppi di giovani, classi di studenti nelle scuole o all’università, gruppi parrocchiali e associazioni giovanili, anch’essi finalizzati alla formulazione di proposte di misure di adattamento ai cambiamenti climatici, che andranno ad integrare i risultati delle Conferenze territoriali.

Il percorso partecipativo dei giovani si concluderà nella giornata del 29 aprile nell’ambito del Trento Film Festival quando si terrà una Conferenza provinciale dei giovani presso il MUSE nella quale i rappresentati delle diverse Conferenze territoriali e libere si riuniranno per elaborare un documento comune di sintesi.

