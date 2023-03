Al via oggi i campionati provinciali studenteschi di scacchi

Pubblicità

Pubblicità



Tutto pronto per la gara provinciale di scacchi che si svolge oggi 24 marzo presso l’aula magna della scuola media Bronzetti Segantini dell’Istituto comprensivo Trento3; la competizione è valida per la qualificazione alla finale nazionale che si disputerà tra il 7 e il 10 a maggio a Montesilvano.

Otto istituti comprensivi e sei istituti di scuola secondaria superiore trentini schierano trenta squadre di alunni e alunne tra i sei e i diciotto anni. Gli studenti si sono allenati guidati dai loro docenti nei programmi di attività complementari e integrative del curricolo scolastico e si sfidano mettendo in evidenza la passione e l’impegno per una disciplina affascinante che allena la mente e sviluppa capacità di riflessione e logica.

I Campionati Studenteschi sono di competenza della Federazione Scacchistica Italiana per le scuole primarie sia per la fase Regionale che Nazionale e per le Scuole Secondarie di 1° e 2° per la fase Nazionale. La FSI denomina pertanto tale manifestazione come Trofeo Scacchi Scuola.

La Fase Regionale dei Campionati Studenteschi per le Scuole Secondarie è organizzata in collaborazione con il MIUR, per il Trentino rappresentato da PAT – Coordinamento Attività Sportive.

Da parte di tutti arriva il plauso alla delegata della Federazione Scacchistica Italiana di Trento, Roberta De Nisi e alla referente per l’attività scacchistica dell’Istituto Trento3, Lorella Menin, che hanno realizzato dell’evento.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità