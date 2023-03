Sarnonico, cerca di evitare un’auto che sta svoltando verso l’Eurospin e finisce col suv a cavallo di un muretto

Pubblicità

Rocambolesco incidente nella mattinata di oggi, giovedì 23 marzo poco dopo le 9, all’incrocio tra la SS43 dir e via Marconi, all’altezza dell’Eurospin a Sarnonico.

Una Opel Agila che stava viaggiando in direzione Fondo ha svoltato a sinistra per accedere al piazzale del supermercato proprio mentre sulla corsia opposta stava sopraggiungendo una Bmw X3.

L’uomo alla guida del suv, che si è visto tagliare la strada, ha prontamente sterzato a destra per evitare l’impatto, uscendo dalla carreggiata e finendo a cavallo del muretto che delimita il parcheggio.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per gli occupanti, solamente un uomo di 77 anni a bordo della Bmw, sulla quale viaggiavano tre persone, ha subito una piccola contusione ed è stato medicato dal personale sanitario accorso sul posto in ambulanza.

Sul luogo dell’incidente, nel quale in realtà i veicoli non si sono nemmeno toccati, sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Sarnonico, che hanno provveduto della messa in sicurezza dell’area.

Dei rilievi del caso si è occupata invece la Polizia Locale Alta Val di Non che, seppur in organico ridotto, quando possibile cerca sempre di rispondere alle chiamate per servizi di questo tipo.

