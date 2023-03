Sabato 25 a Cles “Open Day Associazioni Sportive” – un pomeriggio all’insegna di sport e salute

Pubblicità

Sabato 25 marzo, presso il CTL (Centro per lo Sport e il Tempo Libero) di Cles, appuntamento con “Open day delle Associazioni Sportive” – Workshop per conoscere i vari sport, mettersi alla prova e tenersi in forma.

Il pomeriggio prevede attività sportive per grandi e piccoli, famiglie o singoli di ogni età; chi si sente più ‘in forma’ potrà raggiungere il CTL in passeggiata; lungo il percorso divertenti ‘intermezzi sportivi’. La partenza sarà alle 14.00 dal Giardino di Legno all’inizio di viale Degasperi.

Al CTL ci si potrà cimentare nei vari sport fino alle ore 18,00: i responsabili delle dieci associazioni sportive aderenti saranno a disposizione per assistere, guidare ed informare i partecipanti sulle varie attività, e precisamente: la ginnastica (Ginnastica Val di Non), il ciclismo (Unione Ciclistica Valle di Non), la muay thai (A.S.D. Thai Gym Cles), il tennis tavolo (Circolo Tennistavolo Cles), l’arrampicata (Società Alpinisti Tridentini Cles), il pattinaggio (A.S.D. Gruppo Rotellistico Val di Non), l’atletica (Atletica Valli di Non e Sole), la pallavolo (A.S.D. Anaune Pallavolo), lo sci (Sci Club Anaune) e il calcio (Anaune Calcio Val di Non).

Inoltre ai bambini verrà consegnata una tessera, realizzata appositamente dalla Cooperativa GSH, e coloro che avranno provato almeno 5 diverse attività sportive potranno ritirare un simpatico premio.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cles nell’ambito degli eventi inerenti “Cles x Agenda 2030” (qui l’articolo) in collaborazione con la Biblioteca di Cles, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l’A.P.S.P. Santa Maria di Cles, la Comunità della Val di Non. In caso di maltempo solo attività al CTL.