Piné, l’abbraccio degli studenti agli atleti azzurri del pattinaggio

“Sport e studio possono e devono andare di pari passo. Inseguite i vostri sogni e lottate per raggiungerli”.

Le parole degli atleti della nazionale azzurra di pattinaggio velocità 2023 sono state accolte con un boato dagli studenti e dagli alunni di Piné, in coda per un autografo (quassù li preferiscono ancora ai selfie) dei campioni mondiali di casa Pietro Sighel, qui l’intervista (oro nei 500 metri, bronzo nei 1.500 metri e capitano che ha portato a medaglia le due staffette ai mondiali assoluti short track di Seul), Andrea Giovannini, qui l’intervista, (bronzo Mass start), oltre che del vicentino, laureato in Filosofia all’Università di Trento e cittadino onorario di Baselga Davide Ghiotto, qui l’intervista, (oro nei 10.000 metri e argento nei 5.000 metri), della medaglia d’oro 500 metri su pista lunga ai mondiali junior di pattinaggio Serena Pergher, qui l’intervista, di Sant’Orsola e degli altri promettenti skater trentini – e non solo.

“Un abbraccio corale a questi atleti da parte degli studenti e delle studentesse che vivono nella patria del pattinaggio, rappresenta certamente una grande occasione di crescita collettiva” ha osservato l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti, qui l’intervista, intervenuto per congratularsi con gli atleti che si sono distinti nelle sfide internazionali e per incontrare i giovani del Pinetano, molti dei quali indossano i pattini sin da piccoli.

“Questo momento di confronto si è trasformato in un riconoscimento non solo da parte della comunità locale, ma di tutto il Trentino, a chi si distingue nello sport, pur impegnandosi anche sotto il profilo della formazione. È dunque fondamentale accompagnare la carriera scolastica e la passione per le diverse discipline: l’invito che mi sento di fare a questi ragazzi è di perseguire sempre le proprie passioni” sono state le parole dell’assessore Bisesti.

L’appuntamento che si è svolto negli spazi della palestra del Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè “Don Tarter” è stato promosso dall’Amministrazione comunale di Baselga di Piné, guidata dal sindaco Alessandro Santuari, dall’Istituto comprensivo Altopiano di Piné con la dirigente scolastica Norma Borgogno in collaborazione con Coni Trentino – rappresentato dalla presidente Paola Mora -, la Federazione italiana sport del ghiaccio con il segretario generale Ippolito Sanfratello e l’Apt.

Presente anche il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, mentre il presidente della Federazione internazionale del pattinaggio, Kim Jae-youl ha salutato i presenti con un videomessaggio.

Per gli studenti si è trattato di una bella occasione di conoscenza di modelli positivi di perseveranza, sacrificio e crescita. I campioni incarnano infatti la cultura dell’impegno e della valorizzazione di competenze e talenti.

“Questo è un appuntamento straordinario” ha sorriso la presidente del Coni, Mora. “Difficilmente si vedono tante medaglie tutte assieme: i giovanissimi e gli adolescenti di questa terra hanno il privilegio di vivere in un contesto in cui i valori olimpici fanno parte della loro formazione. Auguro alle ragazze e ai ragazzi di Piné di essere sempre protagonisti della propria vita”.