Pestaggio figlio di Giuliana: l’imbarazzante silenzio di Lega e Partito Democratico

Non è passata inosservata la vicenda relativa al pestaggio del figlio 16 enne di Emilio Giuliana, aggredito da un soggetto certamente appartenente all’area massimalista anarchica trentina.

Un atto vile molto probabilmente realizzato per colpire il padre del giovane, Emilio Giuliana, storico esponente della Destra trentina, già consigliere comunale della città di Trento per Alleanza Nazionale.

Molte le attestazioni di solidarietà verso la famiglia Giuliana, tra cui quella di Franco Ianeselli, primo cittadino del capoluogo trentino. Non è, però, passato sotto traccia per gli addetti ai lavori il silenzio del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e del commissario della Lega, Diego Binelli da sempre in contrasto con il mondo anarchico e sostenitori dei valori della democrazia e della libertà.

Nemmeno sulle pagine social dei consiglieri leghisti si trova un accenno sulla vicenda del pestaggio del giovane Giuliana. Il diktat dei vertici del carroccio trentino, almeno per il momento, quindi pare quello del silenzio assoluto. Idem dicasi per gli esponenti del Partito democratico.

La posizione della Lega è a dir poco imbarazzante tenuto conto di quanto dovuto sopportare dai suoi militanti nel corso degli ultimi 20 anni.

Insulti, aggressioni ai gazebi, scritte umilianti sulle mura di Trento, diffamazioni, calunnie varie, bombe esplose nelle sedi, vandalismi di ogni tipo e persino tiro di uova marce contro la vecchia sede di via Torre Verde. Ebbene, tutta questa serie di cose non sono bastate alla lega per condannare il vile gesto dell’esaltato anarchico. Ci si attendevano insomma come minimo 2 righe di solidarietà. Invece il nulla assoluto.

Silenzio totale anche da parte del segretario dem Dalrì come dei consiglieri provinciali. Questo era però atteso.

Simul stabunt, simul cadent: tanto diversi Lega e Pd nel discutere sul sesso degli angeli, ma uguali sulle questioni quotidiane come l’organizzazione della sanità trentina, la cui qualità è in calo ormai da un decennio con le stesse idee gestionali, o sulla realizzazione della nuova stazione ferroviaria a Trento nord con i pesanti disagi e privazioni per i residenti in loco.

Sulla vicenda del pestaggio subito dal giovane Giuliana – ancora minorenne – la motivazione del silenzio da parte dei due partiti, seppur non confermata perché oggetto di segreto istruttorio sul procedimento giudiziario (la famiglia Giuliana ha presentato querela per lesioni), pare essere molto particolare e significativa comunque sul clima che caratterizza ormai da anni il Trentino.

La macchina utilizzata per raggiungere il giovane per poi pestarlo sembra sia intestata a un manager trentino molto conosciuto, nominato dalla giunta provinciale nel consiglio d’amministrazione di un ente con il compito di realizzare un importante evento che si terrà nei prossimi anni sul territorio trentino.

Un uomo di fiducia, insomma, del presidente Fugatti. Uno dei figli del manager frequenta gli ambienti della sinistra trentina, amico di un importante ex consigliere provinciale della coalizione di centro sinistra che spesso “pontifica” sui quotidiani locali su razzismo e giustizia sociale, accusando in tal senso il partito della premier Giorgia Meloni.

Ovviamente in questa vicenda emerge il doppio pesismo della sinistra nel suo complesso: in piazza a Firenze e in televisione per manifestare contro i giovani di destra accusando la premier Meloni di convivenza con il fascismo; in silenzio “religioso”, invece, rispetto al pestaggio di un ragazzo figlio di un esponente della Destra trentina, con posizione a volte “scomode”.