Parini Secondo, LNDFK e il trombone di Gianluca Petrella i protagonisti del secondo giorno di SPACEWAYS – Tracciati di musica e danza

Secondo giorno di SPACEWAYS – Tracciati di musica e danza, la nuova iniziativa del Centro Servizi Culturali S. Chiara organizzata a Rovereto negli spazi dell’Auditorium Fausto Melotti e in quelli del Museo MART per indagare le relazioni e i segni del movimento e del suono di oggi.

Dopo l’avvio di venerdì 24 affidato alla performance coreografica di Parini Secondo e alla musica di Daykoda e Lakecia Benjamin, la ‘tre giorni’ di Spaceways prosegue sabato 25 marzo con un secondo tracciato altrettanto ricco, che verrà aperto, alle ore 19, dalla Piazza del Mart nuovamente da “Speeed”, il coinvolgente lavoro di Parini Secondo, e che verrà completato dall’esibizione (ore 20, Auditorium Melotti) a tinte jazz, hip hop con nuove sonorità urbane di LNDFK.

Sintetizzando in modo originalissimo diverse influenze e culture (italo-tunisina, cresciuta a Napoli, sedotta dagli intrecci tra jazz, hip-hop, suggestioni orientaliste e nuove sonorità urbane) la producer e songwriter LNDFK sta ottenendo meritati riconoscimenti da parte delle più influenti radio internazionali e dai riscontri sulle piattaforme di streaming. In trio con Dario Bass e Ze in the Clouds inviterà il pubblico in un’ipnotica galassia sonora multiculturale che brilla di contemporaneità.

La giornata di suoni e danza culminerà infine con la visionaria musica del trombonista e produttore Gianluca Petrella. Nella sua ormai lunga e celebrata carriera, – costellata di premi e collaborazioni a livello internazionale – il progetto Cosmic Renaissance ha colpito critica e pubblico per la capacità di far convivere il jazz più spirituale, l’ispirazione afro-futurista e space-jazz e la sperimentazione elettronica. Nel live del progetto Universal Language fonde tecnologia, natura e Storia nell’utopia di un futuro cosmico innervato di amore.

Diversamente da quanto comunicato nelle scorse settimane, al Loco’s Bar non è previsto alcun Dj set.

