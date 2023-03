Orso MJ5, ancora nessun parere di Ispra per l’abbattimento

Pubblicità

In merito ad alcune voci che stanno circolando in queste ore, la provincia precisa che ad oggi non è stato acquisito alcun parere di Ispra finalizzato alla rimozione dell’orso MJ5.

Il servizio faunistico della provincia fa inoltre presente che la cattura finalizzata alla sola radiocollarizzazione per il monitoraggio di esemplari problematici non necessita di ulteriori autorizzazioni rispetto a quella già in vigore per tale scopo e che il presidente della Provincia ha rilasciato con il parere favorevole di Ispra già prima dell’aggressione avvenuta lo scorso 5 marzo.