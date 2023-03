Emergenza siccità, dal Governo sta arrivando il decreto acqua: di cosa si tratta

Pubblicità

La notizia del decreto acqua si accede non a caso, ieri nella giornata internazionale dedicata al sempre più delicato argomento.

La siccità, infatti, sta diventato una vera e propria emergenza che interessa il nostro Paese e non solo. A parlarne è stato il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini in occasione della quarta edizione della Community Valore Acqua per l’Italia.

“Il 2022 è l’anno più secco degli ultimi 500, il 2023 è cominciato malissimo. Nel decreto acqua, se arriverà in Consiglio dei ministri martedì, chiederò soldi perchè il commissario senza soldi non risolve l’emergenza” ha detto il ministro.

Il Governo, quindi, starebbe lavorando al decreto acqua che dovrebbe arrivare al Consiglio dei ministri già la prossima settimana.

Stando a quando anticipato, nel decreto si lavorerà per apportare alcune modifiche normative per smaltire fanghi e materiali da scavo che occuperebbero un terzo della capienza delle dighe. Si discuterà poi di un’opera di comunicazione sull’utilizzo consapevole della risorsa idrica.

“È probabile che il decreto-legge sull’acqua venga adottato la prossima settimana. Ripeto: c’è la volontà condivisa di procedere in tempi rapidi. Consapevoli, però, che una programmazione seria degli interventi non può che svilupparsi in un orizzonte di medio e lungo periodo”: dice Musumeci al Sole 24 ore.

