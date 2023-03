Castello Tesino: tutto esaurito per la serata di CasaAutonomia.Eu

Pubblicità

Si è svolta nei giorni scorsi la seconda serata in Valsugana di CasaAuotnomia.eu presso “Palazzo Gallo” a Castello Tesino insieme a Campobase.

“La società che cambia in una provincia Autonomia” questo il titolo della serata che ha avuto una interessante partecipazione segno tangibile dell’interesse alla vita pubblica in un momento di grandi cambiamenti socio economici che stanno coinvolgendo anche le Valli del Trentino.

La serata introdotta da Sunil Pellanda ha visto come relatori Michele Dallapiccola e Paola Demagri per CasaAutonomia.eu mentre per Campobase ha preso la parola Alberto Frisanco, Mirko Montibeller, Cesare Castelpietra e Michele Sartori.

Michele Dallapiccola riprendendo appunto il titolo dell’evento “la società che cambia in una provincia autonoma” ha evidenziato il grande cambiamento che sta avvenendo nella società italiana ed in particolar modo in Trentino causato dal calo demografico (+ morti – nati) cui non si può più far finta di niente neanche nella nostra Provincia.

Un fattore che sta coinvolgendo in particolar modo le Valli del Trentino come il Tesino dove di fatto la “crescita” è garantita solo dall’immigrazione che piaccia o meno. Focus anche sul bilancio Provinciale con l’importanza dei nove “nove decimi” da cui provengono le maggiori risorse finanziare per il Trentino cui poi è compito della politica ridistribuire sul territorio con politiche di lungimiranza e non di consenso elettorale come spesso sta accadendo.

Paola Demagri ha parlato di Sanità diffusa e per tutti , di servizi per gli anziani visto l’andamento demografico del Trentino. Ha poi fatto alcune considerazioni sulla necessità di investire nel volontariato,nello sport senza che entrino in conflitto con il percorso di studi. Tutte questioni che stanno molto a cuore alla Conca del Tesino.

Il focus del suo intervento è poi passato alle famiglie e alla necessità di sostegno attraverso i servizi di conciliazione e socio-educativi ( gratuiti e per tutti), così come la compensazione retributiva per le donne che lavorano con la formula del part-time perché il carico di cura famigliare grava molto ancora su di loro ( 5 ore/die).

In conclusione graditi interventi anche di Frisanco, Montibeller, Castelpietra esponenti di Campobase con cui è stata promossa la serata a dimostrazione che il centro sinistra autonomista è unito nei fatti e non solo a parole.

Entrami i movimenti si dichiarano alternativi all’attuale governo provinciale. Da evidenziare anche la presenza di Michele Sartori candidato alle ultime elezioni nazionali con l’Alleanza Democratica per l’Autonomia sul collegio della Valsugana che nell’intervento conclusivo ha sottolineato il grande lavoro di squadra che si sta facendo per porre una proposta politica concreta in vista delle imminenti elezioni di Ottobre 2023.

