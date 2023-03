Via Monte Oro: verso viale Canella solo residenti e autorizzati

In via Monte Oro, direzione nord, obbligo di svolta a sinistra alla rotatoria (verso la circonvallazione) per tutti i veicoli, eccetto residenti e autorizzati.

Lo stabilisce una ordinanza che il sindaco Cristina Santi ha firmato martedì 21 marzo e che avrà effetto a breve, con l’installazione della relativa segnaletica. Il provvedimento riguarda il tratto di viabilità comunale che va dalla rotatoria con la Statale 45 bis Variante Riva (il tunnel Monte Englo) fino all’intersezione con viale Giovanni Prati e via Ardaro.

Più precisamente l’ordinanza stabilisce che i veicoli in transito in via Monte Oro provenienti da sud e diretti a nord, giunti alla rotatoria non possano più procedere diritti verso viale Canella e viale Marconi ma siano tenuti obbligatoriamente a svoltare a sinistra e a utilizzare la circonvallazione (Variante Riva della Statale 45 Bis).

Analogamente, i veicoli che transitano in direzione nord (in uscita dal centro) sul tratto di via Lavino a valle di via Monte Oro, giunti allo stop e nel momento in cui si immettono in via Monte Oro, possono proseguire diritto (prosecuzione di via Lavino) o a sinistra (verso la rotatoria), ma non più verso destra (verso viale Canella e il centro cittadino).

Contestualmente l’ordinanza istituisce alcuni stalli di sosta per le auto, al margine nord-ovest del tratto di strada interessato (tra i civici n. 2 e n. 5), disposti longitudinalmente (ovvero paralleli al marciapiede; e un nuovo attraversamento pedonale (in prossimità dell’intersezione con via Lavino).

Le disposizioni non valgono per:

Pubblicità Pubblicità



● residenti nel Comune di Riva del Garda;

● forze di polizia, vigili del fuoco, pronto soccorso, veicoli del Comune e di aziende aventi la gestione di pubblici servizi;

● persone con disabilità il cui veicolo sia munito del relativo contrassegno;

● veicoli di cui alle figure Fig. II 159 e II 160 di cui all’art. 117 del Regolamento del Codice della strada, di massa pieno carico non maggiore di 24 t;

● ulteriori veicoli, se autorizzati dal Corpo di polizia locale intercomunale.

«L’Agenda strategica per la mobilità 2015 -si spiega nel testo dell’ordinanza- prende in considerazione, con gli scenari da I01 a I06, le modifiche alla viabilità nella parte ovest della città per rendere possibile il “transito” della Ciclovia del Garda sul tratto di competenza comunale sul versante ovest della città. La necessità quindi di creare lo spazio fisico per la sua realizzazione nella conformazione “su sede propria” richiede l’utilizzo di una attuale corsia veicolare su viale Giuseppe Canella e sul tratto settentrionale di via Monte Oro (tratto a nord della rotatoria all’imbocco del tunnel Monte Englo).

Tali modifiche per essere attuate richiedono interventi progressivi, descritti negli scenari esaminati dal professionista incaricato della redazione della Agenda strategica per la mobilità 2025; gli scenari I03 e I04 comprendono modifiche alla viabilità anche su viale dei Tigli, che potranno essere valutate successivamente. L’intenzione dell’amministrazione è di dare una pronta risposta alla esigenza di sviluppare la parte di competenza comunale dell’anello del Garda, il cui progetto per il tratto tra via Monte Oro e largo Bensheim è in fase di redazione, e sarà completato nel corso dell’anno.

Si ritiene però opportuno introdurre da subito alcune modifiche alla circolazione attuando dei provvedimenti mirati a risolvere già con l’apertura della imminente stagione turistica l’annoso problema dell’intasamento del nodo di largo Guglielmo Marconi-rotatoria dell’Inviolata, per l’arrivo dei veicoli dei turisti da sud ovest (dalla sponda bresciana) e diretti verso est o nord. Obiettivo che si persegue è accompagnare tali veicoli lungo la Statale 45 Bis, Variante di Riva del Garda, attraverso il tunnel Monte Englo, per evitare che attraversino inutilmente viale Canella e largo Marconi, provocando incolonnamenti che appesantiscono inutilmente la circolazione su tali tratti stradali, e sono causa di inquinamento ambientale e acustico.

Con le modifiche che con il presente provvedimento si introducono, si portano invece i veicoli a utilizzare la Statale 45 Bis Variante di Riva, che ha una notevole capacità residua in termini di volumi di traffico».