Venerdì 24 marzo al via da Rovereto “Spaceways” – Tracciati di musica e danza

Finalmente ci siamo. Venerdì 24 marzo prenderà il via da Rovereto SPACEWAYS – Tracciati di musica e danza, la nuova iniziativa del Centro Servizi Culturali S. Chiara organizzata a Rovereto negli spazi dell’Auditorium Melotti e in quelli del Museo MART (ma anche in dialogo con il resto della città).

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo andrà in scena nella città della Quercia il primo di due intensi weekend di musica e performance coreografiche che metteranno in collisione suono e corpo (il secondo si svolgerà più avanti, dal 12 al 14 maggio). Due weekend da attraversare tra inaspettate accelerazioni e forme che cambiano sempre, due weekend per indagare le relazioni e i segni del movimento e del suono di oggi

Un primo weekend assolutamente intenso, unitario, all’insegna della qualità, ma soprattutto un’occasione da non lasciarsi sfuggire per vivere tre giorni tutti d’un fiato, dal primo all’ultimo momento, lasciandosi trasportare da una perfetta simbiosi di musica e danza.

Venerdì 24 marzo (ore 19), il compito di inaugurare Spaceways spetterà alla coinvolgente performance diParini Secondo insieme a Bienoise, che ‘invaderanno’ la Piazza del Mart con una coloratissima centrifuga di gesti e musica (ispirata ai movimenti ipercinetici del fenomeno Para Para e dell’Eurobeat, diffusosi negli anni 90 nei club di Tokyo) sparata da alcune auto modificate, un rituale irresistibile cui lasciarsi andare per entrare nel viaggio di Spaceways.

A seguire, alle ore 20, nel basement dell’Auditorium Melotti il calore del jazz incontrerà l’elettronica grazie al quartetto live di DayKoda, progetto musicale del produttore e musicista milanese Andrea Gamba. Costruito su un visionario approccio alla produzione elettronica, che fa dialogare l’hip hop astratto e l’improvvisazione, lo straniamento dei campionamenti e l’organicità dei ritmi del clubbing più caldo, Daykoda è uno dei nomi più eccitanti della nuova scena italiana.

Chiusura della serata, alle ore 21, sempre all’Auditorium Melotti, affidata ad uno dei nomi nuovi del jazz d’oltreoceano: la sassofonista e compositrice Lakecia Benjamin. Non solo per le prestigiose collaborazioni (da Anita Baker ai The Roots, passando per Stevie Wonder), ma soprattutto per la capacità di fare esplodere – specialmente con il nuovo progetto Phoenix che presenta in quartetto a Rovereto – tutta la ricchezza dell’humus culturale afroamericano, nella sua capacità di proiettare la tradizione verso il futuro.

Pubblicità Pubblicità



Diversamente da quanto comunicato nelle scorse settimane, al Loco’s Bar non è previsto alcun Dj set.