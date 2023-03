«Sporco fascista di merda ti ammazzo, Trento è antifascista»: Massacrato il figlio minorenne di Emilio Giuliana

Pubblicità

Pubblicità



L’episodio ha dell’incredibile e davvero conferma ancora una volta come anarchici e frequentatori dei centri sociali siano i soli a fomentare odio e violenza gratuita.

Trento, pur essendo lontano dalle grandi metropoli e le più calde università Italiane, è alveo ormai da anni di pericolosi gruppi anarchici che più di una volta hanno creato problemi alla comunità devastando il bene pubblico, con il conseguente conto da pagare arrivato a casa dei cittadini trentini che da tempo manifestano molto malessere nei confronti di queste persone e di chi li difende. Ma qui c’è un episodio che se è confermato sarebbe gravissimo.

Dalla ricostruzione sembra davvero una spedizione punitiva in piena regola. In sede di denuncia il figlio di Emilio Giuliana (Noto atttivista della destra trentina) spiega alla procura che «un giovane con indosso una camicia bianca, di circa 30 anni, alto circa 1,75 di corporatura longilinea, con capelli cortissimi o forse rasati e con occhi probabilmente chiari, scendeva da una autovettura e che senza motivo gridava verso di me urlandomi: sei uno skinhead…sei uno sporco fascista…sei un fascista di merda …ti ammazzo…Trento è antifascistae senza che potessi rispondere mi aggrediva violentemente afferrandomi il collo e spingendomi per farmi perdere l’equilibrio; dopodiché, senza soluzione di continuità, mi colpiva con numerosi pugni, molti dei quali venivano da me fortunatamente schivati e parati».

Pubblicità Pubblicità

Il ragazzo è stato colpito al viso più volte, e la foto purtroppo testimonia la violenza e vile aggressione. Ma il diavolo fa le pentole e non i coperchi e qui allora viene il “bello”.

Il ragazzo infatti da terra ha avuto la lucidità di voltarsi e fotografare il veicolo dell’aggressore mentre stava fuggendo verso il ponte di san Lorenzo, con tanto di numero di targa.

All’aggressione ha assistito anche un testimone pronto ad andare in procura raccontando i fatti. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso del santa Chiara e successivamente all’ospedale san Lorenzo di Borgo Valsugana. La prognosi per il momento è di 16 giorni.

Pubblicità Pubblicità



Da sottolineare che il figlio di Giuliana è estraneo a qualsiasi ambiente politico e la sua vita mai si è incontrata con fazioni legate ad ideologie o qualcosa di simile. È chiaro quindi che lui era un bersaglio già predestinato, usato per colpire il padre e probabilmente pedinato fin dall’uscita dallo stadio. E per fortuna che i fratellini e la mamma hanno deciso di andarsene in centro evinado così di assistere a questa vile aggressione!

Emilio Giuliana ha sporto relativa denuncia nominando suo avvocato di fiducia l’avvocato Stefano Pietro Galli del Foro di Trento consegnando alla procura anche la fotografia della macchina compresiva di targa leggibile.

Adesso però l’incredibile e ultimo “colpo di scena”: Il proprietario della macchina usata dall’aggressore sarebbe un noto personaggio trentino con importanti incarichi manageriali presso la provincia autonoma di Trento. Parliamo di incarichi top per intenderci, che nei prossimi anni avranno una importanza strategica per il nostro Trentino. Da verificare se si sia trattato di un furto oppure l’auto sia stata prestata a qualche parente o amico.

Attendiamo naturalmente l’immediato intervento di condanna del Forum della Pace, della commissione pari opportunità della provincia di Trento e di tutte le decine di associazioni che si battono per i diritti civili.

E magari anche di qualche esimio dirigente o politico provinciale, perché seppur vero che i padri non devono pagare per le colpe dei figli, è anche vero che sono responsabili della loro educazione, e che soprattutto chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Ora le indagini dovranno fare il loro corso, e naturalmente verificare l’esatto accaduto e le responsabilità dell’aggressore e in caso di prestito, dell’intestario della vetttura.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità