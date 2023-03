Rovereto, chiude anche «La Saponeria» sul centralissimo corso Rosmini

Pubblicità

Pubblicità



Dopo la mazzata dell’imminente chiusura della storica Cartolibreria Rosmini situata lungo il centralissimo corso Rosmini, Rovereto deve accusare un altro colpo durissimo: l’8 aprile, vigilia di Pasqua, altra tappa di un calvario che sembra senza fine, sarà l’ultimo giorno di apertura anche per “La Saponeria”, il punto vendita da oltre 500 mq di cosmetici, prodotti per la cura persona e per la pulizia della casa aperto nel luglio 2016, sempre in corso Rosmini, laddove per decenni c’era stato il supermercato Orvea.

Giro di clientela calato drasticamente e necessità di cercare una location meno costosa e soprattutto più facilmente raggiungibile, magari con parcheggi a disposizione mentre ormai in corso Rosmini non si riesce più a trovare un posto auto, se non nei parcheggi interrati dove, però, la clientela non va volentieri perché incustoditi e caratterizzati da frequentazioni poco edificanti (in particolare all’Urban City, terra di nessuno in mano alle baby gang).

Un altro importante negozio che se ne va, una ventina ormai dall’inizio dell’anno contando solo la zona centrale di Rovereto, con altre chiusure in arrivo.

Pubblicità Pubblicità

Cosa sta facendo l’Amministrazione comunale per contrastare questo fenomeno? Nulla, assolutamente nulla.

Dopo aver prorogato di ben 12 mesi la presunta “sperimentazione” della Ztl h24 di via Fontana ed a fasce orarie in via Dante, prima causa di questa desertificazione del centro insieme al raddoppio del costo dei parcheggi di superficie introdotto nel febbraio 2022, solo incredibili dichiarazioni a mezzo stampa dell’assessore “alla qualità del vivere urbano” Andrea Miniucchi, che, noncurante delle chiusure in serie, professa ottimismo e plaude ad un’immaginaria città accogliente e frequentata da grandi flussi di cittadini e visitatori.

Lo stesso Miniucchi è stato notato l’altro giorno, accompagnato a braccetto da un noto commerciante “amico” (anche politicamente) con depliant di fantomatici elementi di arredo urbano da proporre ai commercianti di via Fontana. Un comportamento da venditore di tappeti, non di assessore della seconda città del Trentino, cui da mesi vengono rivolte richieste di intervenire su arredo urbano, pulizia, decoro della città, alle quali immancabilmente non dà mai risposta.

Pubblicità Pubblicità



Cercare il consenso “porta a porta”, proponendo panchine e fioriere, una novità di questa Amministrazione comunale, incapace di fornire risposte ad un declino così evidente.

Una città che meriterebbe ben altra guida, abbandonata dal sindaco Francesco Valduga, ormai concentrato solo sulla sua corsa solitaria verso la candidatura alla presidenza della Provincia (dopo essere stato scaricato in extremis nel 2018) per il centro sinistra, disperatamente aggrappato agli ex nemici del Pd (ai quali è stata promessa la sua poltrona in caso di dimissioni anticipate).

Chiusure in centro ma imminenti aperture, le ennesime, in periferia, a spostare il baricentro commerciale in via del Garda, già tristemente nota per il record di ben 8 ipermercati e discount in appena un chilometro e poco più, tra la rotatoria di via Benacense e quella alla Favorita.

In mezzo un agglomerato caotico e senza logica alcuna di attività commerciali, ristorazione, industrie come la Mariani, slot machines e l’agonizzante Millennium Center, primo intervento (in deroga urbanistica) alla rete commerciale roveretana nel 2004 ma ormai superato dalle successive aperture sull’altro lato di via del Garda, un tempo riservato all’industria e derubricato dalla Giunta di Guglielmo Valduga, consentendo l’apertura in serie di Iper Orvea, Aldi, Eurospin, ecc. ecc.

Dall’autunno prossimo aprirà un nuovo agglomerato commerciale, questa volta di fronte alla Metalsistem, tra via del Garda e la Bretella “ai Fiori”, dall’impatto viabilistico devastante, dove apriranno Burger King, un mega ristorante cinese ed una nota casa di slot machines, gaming, lottery moralmente più che discutibile.

Con la benedizione della Giunta Valduga, che si è ben guardata dal sollevare perplessità su una viabilità d’accesso problematica e rischiosa, che aumenterà l’intasamento di quest’area, creando nuove code e pericoli.

Ma dopo aver concesso l’apertura di decine di altre attività, perlopiù di grandi dimensioni, “cosa sarà mai questo nuovo centro commerciale?”

I roveretani – ironicamente – ringraziano Valduga ed i suoi assessori sentitamente.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità