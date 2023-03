Orti disponibili a Terre d’Adige

Pubblicità

Sono aperti i termini per presentare le richieste di orti comunali a Terre d’Adige.

L’amministrazione comunale ha infatti messo a disposizione dei propri censiti 25 appezzamenti in località Isola da destinare a orti per uso familiare.

È possibile presentare domanda di assegnazione entro giovedì 30 marzo.

L’importo annuo dovuto per l’assegnazione è fissato per l’anno 2023 in 50 euro.

La domanda, da compilare su apposito modulo (disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terre d’Adige e agli uffici comunali), dovrà essere presentata all’Ufficio demografico oppure inviata unitamente a un documento d’identità all’indirizzo e-mail [email protected]

È vietato mettere a dimora piante o colture arboree e perenni con produzione che superi l’annualità. È inoltre obbligatorio mantenere l’ordine e la cura degli appezzamenti e delle zone limitrofe.

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di svolgere le eventuali verifiche nel corso dell’anno e di revocare le concessioni in caso di non conformità.

L’avviso completo e il modulo per la presentazione della richiesta sono disponibili sul sito comunale www.comune.terredadige.tn.it

