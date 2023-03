Il Consiglio comunale della Vallarsa approva il preliminare per la strada d’accesso alla nuova Apsp

Pubblicità

Il Consiglio comunale della Vallarsa, riunitosi lunedì (20 marzo) ha approvato il progetto preliminare della strada che condurrà alla nuova Apsp. La Casa di riposo è destinata a sostituire quella esistente in frazione Corte – ovvero in diretta prossimità di Raossi capoluogo della vallata – e sarà ubicata in località Piazza: anch’essa in diretta prossimità di Raossi ma dall’altro lato dell’abitato.

Il preliminare, realizzato dell’ingegner Tavernini, è passato con 9 voti favorevoli e 4 contrari: erano assenti un consigliere di maggioranza e uno di minoranza. Bocciati invece i documenti presentati dalla minoranza.

Il sindaco di Vallarsa, Luca Costa, ripercorre tutto il progetto: dall’idea alle ultime settimane, con la nascita di un comitato che si oppone alla nuova Apsp – e alla relativa strada – e la comparsa di striscioni.

«La prima cosa da dire – spiega il sindaco – è che abbiamo deliberato sul progetto preliminare della strada, approvazione indispensabile per chiedere il finanziamento provinciale e permettere l’accesso all’area dove sorgerà la nuova Rsa.

Quanto all’idea di spostare la Casa di riposo, nasce nel 2018 quando il consiglio di amministrazione dell’Apsp Don G. Cumer, da poco nominato dalla precedente consigliatura comunale (i cui rappresentanti siedono oggi tra i banchi dell’opposizione) valutò le condizioni dell’immobile in uso.

Decretò che gli interventi necessari sarebbero stati impossibili da apportare e nacque l’idea di un edificio nuovo e moderno, capace di rispondere non solo alle esigenze degli anziani residenti, ma anche di fornire servizi alla popolazione.

Il primo ragionamento da fare era capire dove ubicare la nuova Apsp e il Cda scelse di restare nel capoluogo, dove sono presenti tutti i servizi: medico, farmacia, banca, posta, municipio e gli alloggi protetti gestiti dalla stessa Apsp.

Intendimenti – e lo voglio ribadire – sempre condivisi con l’allora sindaco. Si arriva a fine 2019 con la domanda di finanziamento. Quando io, nell’ottobre 2020, sono diventato sindaco, ho saputo di questo progetto e convintamente l’ho condiviso reputandolo intelligente e strategico per il futuro della valle.

L’ho quindi avallato e sostenuto fortemente soprattutto in Provincia che, ad agosto 2021, ci ha comunicato il proprio interesse. La Provincia ha anche indicato alla Casa di riposo alcune caratteristiche tra cui il mantenere un massimo di 40 posti letto, e al Comune ha scritto che sarebbe stata a suo carico la realizzazione della strada: progetto che può chiedere un proprio specifico finanziamento a Trento.

Il tecnico incaricato, che in passato si era confrontato anche col precedente sindaco, ha presentato la soluzione più semplice, con tragitto più breve, meno impattante e capace di garantire l’accesso ai mezzi. Il tracciato parte poco dopo il parcheggio che ospita l’isola ecologica, sale con una lieve pendenza, fa una curva e sarà in parte coperto da una galleria artificiale che sarà poi rinverdita esternamente. Si tratta di circa 300 metri.

Il progetto è passato coi voti della maggioranza e il fatto tangibile dell’interesse provinciale per un’opera così importante per la nostra valle dovrebbe rendere tutti contenti. Sono però profondamente deluso per gli ordini del giorno presentati in consiglio dalla minoranza. Sono stati messi in discussione molti punti, a partire dall’ubicazione della nuova Apsp.

Si scrive addirittura di rischio default visti i rincari per i lavori: ma i lavori saranno sostenuti dalla Provincia che, infatti, ha già alzato l’impegno da 7,9 a 9 milioni: dunque un dubbio che crea inutile paura e confusione.

Più che uno sgarbo al sottoscritto e alla maggioranza, è nei fatti una volontà di non collaborazione che va a danno dei vallarseri cavalcando le lamentele di pochi “rumorosi”. Ma chi amministra ha delle responsabilità. Temporeggiare o rinviare, oggi, significa rischiare di perdere un’occasione storica».