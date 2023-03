“Il Brenta raccontato a mio figlio” fa tappa a Denno

Pubblicità

«Dieci giorni in bicicletta con la tenda e il sacco a pelo assieme a Lorenzo, di un anno e dieci mesi, nel Gruppo del Brenta. “Il Brenta raccontato a mio figlio” è tutto qui: vorrei che Lorenzo capisse che l’ambiente naturale che stiamo utilizzando, che usiamo e che abitiamo, lo abbiamo ricevuto e lo dovremo riconsegnare, perché siamo tutti “di passaggio”. Ciò non significa che dobbiamo musealizzare il territorio, considerandolo come qualcosa di immutabile e di intoccabile. La montagna è uno “spazio di vita” e come tale deve essere vissuta e praticata. Il Parco Adamello Brenta ce lo insegna. Così come ce lo insegna la lunga storia delle attività agro-silvo-pastorali della tradizione alpina».

È un appuntamento interessante e ricco di significati quello in programma martedì prossimo, 28 marzo, alle 20.30 in sala consiglio in municipio a Denno: “Il Brenta raccontato a mio figlio”, con Alessandro de Bertolini, Montura Editing e il Parco Naturale Adamello Brenta.

L’incontro, seguendo il filo narrativo del rapporto padre-figlio, riflette sui valori legati alla tutela dell’ambiente e sul significato quasi leggendario delle Dolomiti di Brenta, ripercorrendo le avventure di primi viaggiatori-alpinisti di epoca vittoriana, che “scoprirono le Dolomiti” nell’800.

La serata si svolgerà attraverso il racconto dell’autore, con l’ausilio di una serie di clip audiovisive. Saranno anche raccolte offerte per la fondazione Need You Onlus e il progetto Ger Camp per il sostegno alle ragazze madri con figli disabili di Ulan Bator (Mongolia).