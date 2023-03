Il 3 giugno a Trento torna il Dolomiti Pride 2023

Pubblicità

Dopo 5 anni torna a Trento il Dolomiti Pride, che nasce dalle istanze della comunità LGBTQIA+ e che sceglie un’ottica intersezionale per rivendicazioni che riguardano tutta la società: antifascismo, lotta all’omo-bi-lesbo-transfobia, riconoscimento delle identità trans, intersessuali, asessuali e non binarie, libertà di autodeterminazione in ogni sfera della persona e riforma del diritto di famiglia alla luce della complessità delle relazioni esistenti.

Sabato 3 giugno la parata del Dolomiti Pride tornerà a percorrere le strade di Trento. L’iniziativa, con il suo nutrito calendario di eventi e pre-eventi, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Geremia a Trento.

Per il comitato organizzatore erano presenti Shamar Droghetti, presidente di Arcigay del Trentino, Giuseppe Lo Presti, referente di Famiglie Arcobaleno per il Trentino – Alto Adige, Marina Zanotelli, componente del direttivo di Agedo Trentino, Emanuel Crepaz, consigliere di Centaurus Arcigay Alto Adige Südtirol, Arianna Fiumefreddo, presidente della Rete elgbtqi del Trentino – Alto Adige/Südtirol.

Per il Comune di Trento, che ha già concesso il patrocinio, c’era Elisabetta Bozzarelli, assessora alle politiche giovanili, istruzione e cultura. La provincia autonoma di Trento, che non era presente alla presentazione, non ha concesso invece il patrocinio.

Sabato 3 giugno, giorno della parata, si apre alle 15 (orario da confermare) con il concentramento in piazza Dante. L’avvio del corteo è previsto entro le 16.

La parata si concluderà al Parco “Fratelli Michelin” in zona Le Albere. Dalle 18, grande festa: gruppi, artisti e artiste del territorio si alterneranno ai discorsi ufficiali.