Giornata mondiale dell’acqua: Tonina incontra gli studenti dell’Arcivescovile

“Nessuno può sentirsi escluso dall’impegno per un futuro sostenibile”: lo ha sottolineato il vicepresidente e assessore provinciale all’ambiente Mario Tonina, intervenendo questa mattina all’Arcivescovile di Trento.

Su proposta di ASSFRON, Associazione scuola senza frontiere, l’Arcivescovile ha organizzato infatti, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, un incontro sul tema a cui hanno partecipato, nell’Aula magna dell’istituto scolastico, numerosi studenti con i loro insegnanti; in collegamento hanno seguito le attività anche gli studenti di altri istituti.

In apertura dei lavori il saluto del rettore dell’Arcivescovile, professor Bruno Daves, dell’assessore provinciale all’ambiente Mario Tonina, del vicesindaco di Trento Roberto Stanchina e del dirigente generale del Dipartimento Istruzione e cultura della Provincia Roberto Ceccato.

Il vicepresidente Tonina, in apertura, ha rivolto un ringraziamento a Carlo Bridi per la sua attività di sensibilizzazione su temi importanti. “Siamo – ha ricordato Tonina – in un momento particolare di crisi idrica che ha caratterizzato lo scorso anno e questi primi mesi del 2023.

Per questo nella giornata di ieri come Provincia abbiamo voluto presentare una campagna di informazione e sensibilizzazione sul valore dell’acqua, anche per ribadire che difendere il futuro, questo il messaggio scelto, è una responsabilità di tutti, ma in particolare dei giovani.

Dobbiamo quindi impegnarci tutti e lavorare nella direzione del risparmio di questa importante risorsa, primo passo per salvaguardarla”, qui l’intervista. Il vicepresidente ha anche ricordato i documenti adottati in questi anni dalla Provincia in materia di ambiente, clima e risorse naturali ed ha portato i saluti del collega di Giunta Mirko Bisesti.

Il rettore Daves ha citato San Francesco, Papa Francesco e Madre Teresa per sottolineare il valore dell’ambiente in cui viviamo.

Roberto Ceccato ha evidenziato l’importanza di investire nella formazione e conoscenza dei più giovani, partendo anche da testimonianze come quelle in programma oggi all’Arcivescovile. “E’ giusto – ha detto – che la scuola sensibilizzi su questi temi per educare a comportamenti responsabili di cura e attenzione all’ambiente“. Ceccato ha voluto anche portare un messaggio di fiducia nelle capacità dell’umanità, grazie anche all’apporto della scienza, di affrontare le sfide che si presentano anche in tema di utilizzo delle risorse naturali.

Dopo i saluti sono iniziate le relazioni, questi i relatori:

– Carlo Bridi ha trattato il tema dell’acqua come diritto negato per oltre 2 miliardi di persone, particolarmente nel sud del pianeta, Africa in testa, con le conseguenze per la salute in particolare dei bambini;

– Il dottor Dario Piccoli è intervenuto sul tema: quale il rapporto fra l’acqua e la salute ad ogni latitudine;

– Roberto Barbiero, dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, ha parlato delle implicazioni dei cambiamenti climatici nella gestione della risorsa idrica. Nel suo intervento ha illustrato il programma di lavoro Trentino Clima 2021-2023, avviato dalla Provincia, finalizzato all’identificazione di misure di adattamento con particolare riguardo alla tutela della risorsa idrica.

