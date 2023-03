Finiscono fuori strada a Malgolo: madre e figlio trasportati in ospedale

Pubblicità

Pubblicità



La SS43 dir, che congiunge Dermulo con l’Alta Val di Non, è stata teatro di un brutto incidente oggi pomeriggio, mercoledì 22 marzo intorno alle 16.15.

All’altezza del bivio a monte dell’abitato di Malgolo una donna di 54 anni, che viaggiava a bordo di un suv bianco insieme al figlio 18enne, per cause ancora da accertare è uscita di strada andando a finire nel rio sottostante. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Immediatamente è scattato l’allarme, con i Vigili del Fuoco volontari di Malgolo, coadiuvati dai colleghi di Romeno, subito accorsi sul posto per prestare soccorso ai due feriti.

Pubblicità Pubblicità

Nel frattempo da Trento si è alzato in volo l’elisoccorso, che ha raggiunto l’alta valle per trasportare poi la donna, una volta stabilizzata, all’ospedale Santa Chiara. Il figlio, invece, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Cles. Le loro condizioni, comunque, non dovrebbero essere gravi.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della stazione di Novella per i rilievi del caso. Una volta concluse le operazioni mediche, i pompieri hanno provveduto al recupero del mezzo grazie all’ausilio del braccio meccanico del distretto di Fondo.