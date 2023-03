Aggressione «politica» al figlio di Giuliana: la solidarietà di Luca Guglielmi e Alessandro Bertoldi

Pubblicità

Cominciano ad arrivare messaggi di solidarietà e di condanna dopo la vile aggressione subit dal figlio minore di Emilio Giuliana ad opera probabilmente di un attivista anarchico e dei centri sociali. (qui ampio articolo)

Il consigliere provinciale Luca Guglielmi (foto) attraverso una nota dichiara: «Ho espresso telefonicamente solidarietà a Emilio Giuliana per la vile aggressione al figlio minorenne avvenuta nei giorni scorsi in Lungadige Apuleio. Da padre, prima ancora che da politico, ci tengo a rappresentare il mio disgusto per questo episodio inqualificabile che non può trovare alcuna giustificazione di parte.

La condanna delle aggressioni fisiche , ancor di più se perpetrate ai danni di minori, non può essere di parte e quindi mi aspetto che i vari partiti rappresentati in Comune a Trento e in Provincia stigmatizzino con immediatezza e recisione l’episodio».

Così invece Alessandro Bertoldi Presidente di Alleanza per Israele: «Sono da anni tra i più decisi oppositori politici di Emilio Giuliana, infatti ho sempre chiesto al Centrodestra di governo di tenere fuori dalle liste elettorali personalità che hanno una militanza quantomeno ambigua nel rapporto con il passato storico del Paese. In particolare resta fondamentale tenere fuori dalle istituzioni e dai partiti coloro che non hanno il coraggio di condannare il fascismo, il nazismo e l’antisemitismo, così come coloro che militano nell’odio per Israele, a destra come a sinistra.

Oggi mi colpisce la notizia della vile aggressione nei confronti del figlio di Emilio Giuliana, ingiustificabile, violenta e rispetto alla quale spero possano essere identificati presto i responsabili, e assicurati alla giustizia. Nessuna idea politica, tantomeno quella dei padri, può giustificare la violenza di chicchessia. Da parte mia e dell’organizzazione che rappresento la più totale solidarietà al ragazzo e alla famiglia, così come l’auspicio l’odio tra fazioni possa essere prima o poi sconfitto una volta per tutte».