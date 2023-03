Tentano l’incursione nella biglietteria della Trento-Malé: vandali in azione a Cles

Pubblicità

Hanno cercato di accedere alla biglietteria dalla sala d’aspetto della stazione della Trento-Malé, come avevano già fatto in novembre. Stavolta, però, non ci sono riusciti.

Per l’ennesima volta nell’ultimo periodo i vandali sono entrati in azione a Cles. Il tutto è successo nella notte tra venerdì e sabato, verso le 21, quando la biglietteria era chiusa e qualcuno (probabilmente più di una persona) ha sfondato i pannelli del controsoffitto cercando di intrufolarsi nella biglietteria.

La mattina seguente l’amara scoperta da parte del personale di Trentino Trasporti: i pannelli rotti sul pavimento, proprio come qualche mese fa.

In quel caso il “colpo” era riuscito, anche se il bottino era stato piuttosto magro (poche decine di euro, ovvero l’incasso giornaliero). Stavolta, invece, se ne sono dovuti andare con le mani in mano.

Qualche tempo prima, in estate, era stato svuotato un estintore all’interno della sala d’aspetto. Continui vandalismi che stanno preoccupando – e non poco – la comunità clesiana. Ora questo nuovo episodio, sul quale indagano i carabinieri, a cui sono state consegnate le immagini delle videocamere di sorveglianza.

Il sospetto è che anche dietro questo episodio ci sia la banda di ragazzi minorenni già finita sotto la lente dal’Arma e della Procura dei minori.

