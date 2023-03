Sostituiti due platani di via Prati di oltre 21 metri di altezza

Pubblicità

E’ in corso da ieri e sarà ultimato domani l’intervento di rimozione di due platani in via Prati deciso a seguito di controllo da parte di un tecnico esterno abilitato che aveva effettuato delle prove di resistenza alla penetrazione al tronco con resistograph e tomografia sonica.

Le prove avevano evidenziato come la base delle piante sia compromessa e presenti cavità interne al tronco. In tali condizioni non è garantita la stabilità delle piante che evidenziano anche segni di disseccamento della chioma.

Si tratta di due esemplari adulti di grandi dimensioni: uno con altezza pari a 24 metri di altezza e 135 centimetri di diametro del tronco e l’altro di 21 metri di altezza e 108 centimetri di diametro. Le piante saranno presto sostituite con esemplari della stessa specie.