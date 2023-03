Schianto in autostrada: in ospedale un 22 enne di Riva del Garda

Pubblicità

Pubblicità



Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale accaduto a un 22 enne residente a Riva del Garda nel pomeriggio di ieri – lunedì 20 marzo intorno alle 13:30 – lungo l’autostrada A27 Mestre-Belluno poco dopo il casello di Treviso Sud in direzione Venezia.

Il 22 enne, per cause ancora da determinare, avrebbe perso il controllo della vettura finendo per schiantarsi contro la cuspide del guardrail rimanendo incastrato.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 mentre per estrarlo dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco giunti dal comando di Treviso.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia stradale, supportata dal personale Autovie Venete.

Dopo essere stato stabilizzato, il 22 enne è stato trasportato all’ospedale Cà Foncello di Treviso in condizioni non gravi.