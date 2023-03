Salute alimentare ed etichettatura dei prodotti, l’incontro a Bruxelles con Bisesti e il ministro Lollobrigida

Pubblicità

L’importanza del tema della salute alimentare da un lato e della tutela di prodotti e consumatori dall’altro è stata al centro dell’incontro che si è tenuto ieri presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Veneto a Bruxelles.

L’evento, organizzato da IT FooD, una rete tematica dedicata al settore agri-food in Europa, ha visto protagonisti gli uffici di rappresentanza delle Regioni e Province autonome italiane, che hanno partecipato ad un confronto con Francesco Lollobrigida, ministro all’agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste.

Bisogna “costruire un percorso – ha detto Lollobrigida – che ci dia la possibilità di affermare quelle cose che noi riteniamo essere oggettivamente positive, come la qualità e la capacità di identificarci” nel “valore aggiunto delle nostre produzioni, quel livello di percepito che è affiancato alla parola Italia e che per noi è un vantaggio competitivo enorme che non possiamo sprecare“.

Quindi, “anche in termini normativi e di Unione Europea” è importante “riuscire a codificare un processo che non delegittimi la qualità”, ha concluso il ministro riferendosi alla proposta di etichetta Nutriscore.

A rappresentare la Provincia autonoma di Trento l’assessore all’istruzione, università e ricerca Mirko Bisesti, a Bruxelles per incontri e visite istituzionali, assieme alla Responsabile dell’Ufficio per i Rapporti con l’Unione europea. “È stato un momento utile – così l’assessore provinciale Bisesti – per ragionare assieme al ministro e agli altri rappresentanti dei territori su un settore strategico e d’eccellenza come quello agricolo italiano, del quale fa parte da protagonista il Trentino con la sua filiera agroalimentare”.

L’evento è stata l’occasione anche per presentare e discutere, alla presenza di esperti del settore e decisori politici, le criticità dei modelli di etichettatura frontale dei prodotti per il mercato unico europeo.

