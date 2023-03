Rovereto: a fuoco una macchina nella notte in via Mozart

Pubblicità

Notte di paura, quella tra domenica e lunedì: a Rovereto, in un cortile in via Mozart, nella zona che sta dietro allo Stadio Quercia, è stata bruciata in un probabile incendio doloso, una vettura.

Verso le 3:30 di notte è infatti scattato l’allarme per una macchina avvolta dalle fiamme in un cortile. Immediata la chiamata al 112, mentre tra i residenti c’è chi ha cercato di spegnere le fiamme, in attesa dei vigili del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco si è protratto per alcune ore. In loco anche i carabinieri, che hanno accertato l’origine dolosa delle fiamme.

Si presume che l’obiettivo fossero ben due auto, nonostante le fiamme ne abbiamo distrutta solo una mentre sull’altra sembra essere stato rinvenuto del combustibile.

Tuttavia, al momento, le indagini sulle motivazioni e sul chi possa essere stato sono ancora in corso.