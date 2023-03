Punto d’Incontro: le contraddizioni di una struttura apprezzata da molti ma che nessuno vuole sotto casa propria

Pubblicità

Una storia di accoglienza e aiuto, di volontariato e di vicinanza agli ultimi, ma anche di minacce, degrado, spaccio e crimini.

La storia degli ultimi anni del punto d’incontro è contrassegnata da contraddizioni ed incongruenze, ma anche da molte persone che, approfittando della bontà dei cittadini trentini, si sono intrufolate tra coloro che hanno il sacrosanto diritto di essere aiutati.

Stiamo parlando di quegli spacciatori e criminali spesso già noti, che dopo aver “scroccato” i pasti offerti al punto d’incontro spesso se ne vanno al bar ad ubriacarsi. È di queste persone che la comunità ha paura.

Anni che hanno creato paure e timori negli abitanti e commecianti della zona di via del Travai, con lamentele e segnalazioni continue con report fotografici al seguito, minacce, furti nei negozi e aggressioni come quella gravissima nei confronti di Merlin finito all’ospedale con le ossa rotte e il viso deturpato dopo un battibecco con i frequentatori del punto d’Incontro. (qui l’articolo). Lui è stato fortunato, perchè dopo essere stato aggredito e gettato a terra, ha battuto la testa sul cordolo di cemento. Poteva insomma andare molto peggio.

C’è chi si è preso la briga di fotografare e riprendere i frequentatori del punto d’incontro mentre spacciavano. Per un periodo la struttura era diventata una sorta di “vero e proprio centro di spaccio” con tanto di vedette appostate all’inizio e alla fine di via del Travai. (leggi qui)

Negli anni via del Travai è diventata una zona degradata, con negozi abbandonati e immobili che hanno perso di valore. Spesso le panchine della zona sono servite come bivacco per passare la notte. Numerose sono state le interrrogazioni e le mozioni presentate dalle opposizioni in consiglio comunale a partire dagli anni 2.000.

La richiesta è sempre stata quella si spostare il punto d’inconto in altra zona più adatta ad accoglierere i bisognosi. Un problema quindi reale.

Una struttura quella di via del Travai che negli anni ha vissuto molti episodi di violenza che ha visto coinvolti anche personaggi con disturbi mentali (leggi qui).

L’intervento immediato e le indagini delle forze dell’ordine hanno per fortuna spesso messo fine alle attività di spaccio all’interno del punto d’incontro. La criminalità però si rigenera in fretta e di questo i cittadini hanno paura.

L’ultimo episodio arriva dalla testimonanza video (girata ieri) di un residente della zona di via del Travai. Siamo in passaggio vicolo al Nuoto a 50 metri dal punto d’incontro e a due passi dall’abitazione dell’ex sindaco Andreatta. «Sono le ore 8 del mattino, no comment, tra spacciatori e degrado! Pazzesco e in centro storico» – scrive il lettore che ha inviato il video (clicca qui per vedere il video)

Non va certo buttato e demonizzato il lavoro fatto questi anni, ma nemmeno essere ipocriti dicendo che va tutto bene!