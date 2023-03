Lupi troppo vicini ai centri abitati della val di Fassa, quando cominceranno gli abbattimenti? Luca Guglielmi interroga la giunta

Pubblicità

Pubblicità



Il lupo del Trentino non è Lupo dè Lupis, il lupo tanto «buonino», personaggio immaginario nato dalla fantasia di Hanna e Barbera e condiviso sugli schermi di tutte le televisioni mondiali tra il 1959 e il 1965.

A farlo trasparire è il consigliere provinciale Luca Guglielmi (associazione Fassa) che deposita una interrogazione all’attenzione della giunta dove chiede quali siano le intrerlocuzioni col ministero competente al fine di assicurare la possibilità effettiva di abbattimento degli esemplari troppo confidenti di tale specie e cosa intenda fare in attesa delle deleghe operative per mitigare tale piaga e quindi per assicurare alle genti di Fassa e del Trentino in generale, ma anche ai numerosissimi graditi ospiti del Trentino, tranquillità, serenità e pace.

Nella premessa del documento Guglielmi prende atto che la situazione della convivenza tra “lupo” e uomo sia ormai in Trentino esasperata da campagne animaliste, sostenute da parte dell’opposizione in Consiglio provinciale che vorrebbero dipingere tale animale come mansueto e giocherellone quasi alla stregua di un cane da compagnia.

Gugliemi ricorda anche come la val di Fassa già da diversi anni sia uno dei territori trentini maggiormente frequentato da tale specie di aggressivi carnivori i quali sempre più spesso frequentano i centri abitati, provocando non poca paura e agitazione nei censiti e nei numerosi turisti.

L’ultima segnalazione descrive un esemplare di lupo adulto avvistato a pochi metri dall’agriturismo El Mas nel comune di Moena, in zona completamente urbanizzatata e antropizzata. Le segnalazioni di avvistamenti al consigliere Luca Guglielmi però sarebbero diverse con il conseguente stato di preoccupazione dei cittadini tale da impedire la frequentazione dei primi boschi sopra il paese, soprattutto in compagnia dei propri cani.

Il consigliere nel documento riporta anche un fatto inquietante successo in data 28 febbraio: un albergatore di Alba di Canazei ha riscontrato la presenza di peli di lupo nelle adiacenze della propria struttura e sui muri della stessa sono state rinvenute tracce ematiche della probabile preda. Il tutto è stato riportato con tanto di report fotografico.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità