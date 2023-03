Le opposizioni chiedono le dimissioni dell’assessora Baggia: «Ha mentito alla città»

Pubblicità

Scontro durissimo fra maggioranza e opposizione dopo la clamorosa sentenza del TAR che annulla la Delibera 189 dd. 28 luglio 2022 del Comune di Trento, relativa agli Obiettivi di piano del Piano Regolatore e quindi annulla integralmente la procedura sino ad oggi svolta. Sono volate anche parole grosse e la tensione è al massimo con scambi di accuse reciproche.

La condanna chiarissima nei confronti dell’Amministrazione del Comune di Trento che, come si legge in sentenza, (in allegato qui) ha violato i diritti e le prerogative dei singoli consiglieri comunali, in materie di fissazione degli Obiettivi di piano è un fatto eccezionale che non era mai successo, sul quale devono essere aperte delle ampie riflessioni sul lavoro della giunta comunale.

La sentenza, in 22 pagine, condanna duramente l’Amministrazione senza appello, per aver violato più norme sia della legge Urbanistica provinciale, che della legge regionale, che dello Statuto del Comune di Trento.

La competenza, quindi, all’approvazione degli Obiettivi di piano è – senza ombra di dubbio – della Commissione urbanistica e del Consiglio comunale e non, come affermato nell’impugnata e annullata Delibera di Giunta n. 189 del 28 luglio 2022, della Giunta comunale.

Il Comune di Trento è stato inoltre condannato, da parte del TAR, al pagamento delle spese di lite nella misura pari ad euro 5.500,00 oltre accessori come per legge, ciò a certificare la chiara soccombenza dell’Ente, che ha palesemente violato la legge, in spregio ai diritti dei consiglieri comunali, che rappresentano migliaia di cittadini, famiglie e imprese.

«L’Amministrazione deve fare anche una seria riflessione al suo interno – spiega Andrea Merler a nome di Lega e Fratelli d’Italia – rispetto all’indipendenza e all’autonomia tecnica dei propri dirigenti, i quali hanno firmato un parere di regolarità tecnica e amministrativa di un atto palesemente e chiaramente illegittimo. Su questo ci riserviamo un esposto alla Corte dei conti per danno erariale per tutte le spese di procedura sino ad oggi sostenute dal Comune, posto che tutta la procedura è quindi venuta meno».

«Inoltre – aggiunge Merler – va rilevata, con nettezza, la responsabilità dell’assessore all’urbanistica Monica Baggia, (nella foto) la quale sia in Commissione urbanistica, sia in Consiglio comunale, sia sulla stampa ha pubblicamente mentito alla città, affermando come gli Obiettivi di piano – rientranti nella Delibera di giunta, oggi annullata dal Tar, sarebbero stati i medesimi precedentemente già approvati dal Consiglio comunale (peraltro comunque) nella scorsa Consigliatura».

Il TAR infatti, a pagina 20, ha confermato come gli obiettivi di piano siano sostanzialmente diversi rispetto a quelli precedentemente approvati dallo scorso Consiglio comunale essendo in parte modificati e in parte totalmente nuovi.

Le opposizioni non intendeno accettare che «un assessore del Comune di Trento menta sapendo di mentire – continua Andrea Merler – così inducendo in errore anche i commissari della Commissione urbanistica ed i consiglieri comunali. Avere mentito all’Aula e alla città è un atto gravissimo, che deve prevedere, per quanto ci riguarda, le immediate dimissioni dell’assessore Baggia. In difetto valuteremo ogni azione per raggiungere tale obiettivo, in quanto la fiducia in tale assessore è venuta definitivamente meno. La sentenza di condanna del Comune è quindi chiarissima e lo stesso, nella figura del sindaco, invece che pontificare e proseguire nella linea di negare l’evidenza, dovrebbe chiedere scusa a tutti i consiglieri comunali e soprattutto alla città, per aver violato i diritti dei primi e fatto perdere tempo prezioso a tutta la nostra comunità».

Dopo la richiesta di dimissioni dell’assessora Baggia da parte delle opposizioni arriva la replice del sindaco Ianeselli: «Respingo con fermezza la richiesta di dimissioni avanzata dalle minoranze all’indirizzo dell’assessora all’urbanistica Monica Baggia, a cui confermo la mia piena fiducia. Come pure ritengo del tutto inadeguato l’utilizzo, in questa vicenda, del verbo ‘mentire’ visto che ci troviamo di fronte piuttosto a una difformità che riguarda l’interpretazione delle procedure. Sono ben altri i casi in cui è stata riscontrata, e sanzionata, una palese alterazione della realtà».

