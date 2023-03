L’addio dei Frati Cappuccini, da settembre via dal convento di Trento

Pubblicità

Pubblicità



Il mese di settembre la fraternità dei frati Cappuccini alla Cervara di Trento decimata dalla pandemia lascerà il convento di Trento di via della Cervara.

Il Capitolo ordinario della Provincia veneta dei Frati Minori Cappuccini, svoltosi a Camposampiero, alla fine di febbraio ha deciso che dal prossimo mese di settembre, quando saranno formate le nuove famiglie, non saranno più costituite le fraternità di Rovigo, Bassano del Grappa e Trento.

«In questi luoghi, dove i Frati Cappuccini sono sempre stati stimati e amati, – spiegano in una nota – ci rendiamo conto della difficoltà di accogliere questa nostra scelta, ma invitiamo comunque a cercare di compren­dere il nostro bisogno di custodire lo stile e la bellezza della vita fraterna che oggi, a motivo della diminuzione dei frati, i grandi conventi non ci permettono. Desideriamo anche comu­nicare che faremo il possibile per custodire, in comunione con la Chiesa e la comunità locali, le opere che da tanti anni sono a servizio dei poveri e di aiuto alla società civile. Le tante persone che hanno trovato sostegno presso le nostre mense, poveri e volontari, continueranno ad essere segno della possibilità di condividere il bene, come fratelli e sorelle. È il bene del Vangelo che, ne siamo certi, continuerà ad essere ancora vivo e fecondo».

I Frati Cappuccini hanno ricordato inoltre che la scelta è stata dovuta al calo numerico dei religiosi dovuta al calo sensibile di nuove vocazioni, oltre che agli effetti a lungo termine della pandemia. La fondazione del convento è storica, risale infatti al 1597.

Attualmente in tutto il Trentino vivono meno di 40 cappuccini, la maggior parte molto anziani, tra Trento, Arco, Terzolas e Rovereto. Il convento di Ala ha chiuso nel 2014, Tonadico nel 2017.

Non è ben chiaro ancora che fine farà il convento della Cervara che è luogo storico di cultura, con la sua splendida biblioteca: 172mila i volumi custoditi da padre Gabriele: oltre ai moderni libri di scienze religiose, ci sono anche preziosi incunaboli e cinquecentine, scritti prima della scoperta dell’America. Muovendosi tra gli scaffali spunta pure un libro bullonato di Depero. La partenza dei Frati Cappuccini non significherà abbandono fanno sapere. Speriamo bene.