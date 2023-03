La Nazionale norvegese maschile di sci alpino riparte dal Trentino

Pubblicità

Pubblicità



La Nazionale di sci alpino più forte al mondo ha concluso la stagione con due trofei di cristallo e si prepara a tornare in Trentino per il raduno estivo.

«Non possiamo che essere orgogliosi che un team di atleti di così alto livello abbia scelto il nostro territorio per preparare la prossima stagione sportiva – le parole di Roberto Failoni, assessore alla promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento -. Una scelta che conferma una volta di più come il nostro Trentino sia una palestra a cielo aperto 365 giorni all’anno, nonché l’elevata reputazione di cui gode anche nel Circo Bianco. Siamo certi che Foss Solevàg e compagni troveranno strutture ed impianti all’avanguardia e un’accoglienza all’altezza. A tutto il team i migliori auguri di buon lavoro e di un sereno soggiorno in Trentino.»

Gli Attacking Vikings sono da anni realtà di riferimento a livello globale nel Circo Bianco, soprattutto in ambito maschile: fra tutti spiccano i nomi di Aleksander Aamodt Kilde, vincitore della coppa di Discesa Libera e secondo nella classifica Generale, Lucas Braathen vincitore della Coppa di Slalom, Il primo classe 2000 a vincere una Coppa del Mondo di specialità, Henrik Kristoffersen secondo nella classifica finale di Gigante e Slalom dietro al suo compagno di squadra Braathen, Sebastian Foss Solevåg, campione del Mondo 2022 di Slalom e vincitore nel 2021 della 3Tre di Madonna di Campiglio, e il giovane Atle Lie McGrath, vincitore in slalom in Coppa del Mondo nel 2022.

Dopo la fortunata esperienza del 2022, e come dieci anni fa per il gruppo guidato da due giganti come Aksel Svindal e Kjetill Jansrud, i norvegesi sono pronti a tornare in Trentino per il raduno a secco.

Appuntamento dal 21 al 26 maggio per 6 giorni di preparazione outdoor tra il Garda e le Dolomiti di Brenta, nella Ski Area Paganella, dove la Nazionale ha la sede ufficiale di allenamento durante la stagione agonistica.

«È stata una stagione fantastica per la Nazionale norvegese e il fatto che questi grandi campioni scelgano, d’inverno e nella bella stagione, il Trentino per allenarsi e rigenerarsi è un grande orgoglio – spiega Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing -. Sul Garda Trentino e tra le Dolomiti, la squadra svolgerà moltissime attività outdoor funzionali alla preparazione della prossima stagione agonistica come la corsa, la bici, specifiche sessioni di allenamento e attività di team building come il windsurf o la ferrata in un trionfo di multidisciplinarità sportiva. Non mancherà poi qualche novità».