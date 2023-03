«Cambiare stile di vita si può»: presentata la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

Pubblicità

“La prevenzione è la marcia in più che abbiamo per contrastare l’insorgere di patologie oncologiche, ma dobbiamo essere tutti più consapevoli di quanto lo stile di vita che adottiamo incide sulla nostra salute e il nostro benessere.

In questa direzione va anche il Piano provinciale della Prevenzione 2021-25 che individua una serie di azioni su specifici ambiti e temi, dall’ambiente alla scuola, dalle dipendenze alla nutrizione, nella convinzione che la prevenzione debba essere trasversale e sia fondamentale non solo per prevenire e contrastare le malattie oncologiche ma anche per migliorare la qualità della vita complessiva della nostra comunità”. Così l’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana, intervenuta alla presentazione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica promossa da LILT Trento. Qui l’intervista.

Con lo slogan “Cambiare stile di vita si può”, fino al 26 marzo prossimo anche in Trentino la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica di LILT informerà la comunità sull’importanza di adottare uno stile di vita sano, stimolando una maggiore cultura della prevenzione e incentivando scelte di vita salutari e virtuose, dall’adozione di un regime alimentare equilibrato, alla pratica di una regolare attività fisica, dall’astensione dal fumo ad un minore consumo di alcol.

“Sebbene il Trentino si trovi in una buona posizione per aspettativa media di vita in Italia, con una media di 84,2 anni, c’è ancora troppa poca consapevolezza sull’importanza della prevenzione primaria e su quanto modificando anche di poco il nostro stile di vita possiamo abbassare in modo importante il tasso di rischio dell’insorgere di patologie oncologiche, guadagnano anni di vita e qualità della vita – ha spiegato il dottor Mario Cristofolini, presidente di LILT Trento -. Si pensa ancora troppo spesso che l’insorgenza di un tumore sia legata a fattori imprevedibili, ereditari, sui quali non si può intervenire, ma le evidenze scientifiche dicono chiaramente il contrario. Attività fisica, alimentazione, fumo, alcol, sono fattori che incidono significativamente – ha proseguito -. Sull’alcol in particolare, specialmente per i giovani, il messaggio deve essere chiaro: poco alcol, poco rischio”. Qui l’intervista.

Alla presentazione dell’iniziativa, avvenuta ieri a Trento, oltre all’assessore Segnana sono intervenuti anche la direttrice di LILT Trento, Valentina Cereghini, l’assessore alle politiche sociali, familiari ed abitative del comune di Trento, Chiara Maule, il dottor Orazio Caffo, direttore dell’Unità operativa oncologia medica dell’ospedale Santa Chiara di Trento, la dottoressa Maria Grazia Zuccali, direttrice del Dipartimento di Prevenzione di Apss, la dottoressa Silva Franchini, dirigente della Struttura Semplice promozione ed educazione alla salute, sorveglianza, stili di vita di Apss e il dottor Lorenzo Gios, psicologo di LILT Trento.

“Grazie ancora a LILT Trento e ai suoi tanti volontari per l’attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione che conducono quotidianamente sul territorio – ha aggiunto ancora l’assessore Segnana -. Il vostro lavoro è prezioso perché trasmettete messaggi positivi e importanti che non solo aiutano a prevenire l’insorgere di patologie oncologiche ma contribuiscono anche a migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e il benessere complessivo delle comunità”.

“Con questa campagna – ha spiegato la direttrice Valentina Cereghini – intendiamo veicolare alcuni messaggi, corredati di dati, con l’obiettivo non di allarmare ma di suscitare curiosità nelle persone al fine di far comprendere come anche per la prevenzione oncologica, molto dipenda da ciascuno e ciascuna di noi. Fare prevenzione oncologica significa, infatti, fare le giuste scelte nella pratica quotidiana: regole semplici, che risultano persino facili da rimandare a memoria, ma per mettere in atto le quali è necessario un impegno costante” ha concluso.