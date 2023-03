Un’offerta per la Lilt: un piccolo gesto per ricordare la cuoca Luigina e per aiutare tante persone

Pubblicità

Un piccolo gesto per ricordare la cuoca Luigina, e per aiutare tante persone.

A inizio marzo si è spenta a 64 anni Luigina Gottardi, originaria di Vervò ma sposata a Banco con Adriano Parolini, mamma di Federica e Sonia, nonna dei piccoli Martina, Stefania ed Enea.

Luigina Gottardi è stata cuoca d’asilo per una vita, dal 1983 al 2015. Sono molti i bambini cresciuti con i suoi pranzi deliziosi. Per questo è nata a Vervò un’iniziativa per ricordarla e per fare del bene: nei punti vendita della Famiglia Cooperativa di Vervò, Priò e Tres e al bar centrale a Tres, sono state posizionate delle scatole per raccogliere delle offerte da devolvere alla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La Lilt si occupa di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza, riabilitazione psico-fisica, contributi alla ricerca: dal 1958, con volontari preparati, si dedica all’aiuto degli ammalati oncologici e delle loro famiglie e alla tutela della salute della comunità.

Chiunque voglia offrire il proprio contributo attraverso quest’iniziativa, potrà farlo fino al 31 marzo con una donazione.

A fine mese le offerte saranno portate alla famiglia della cuoca Luigina che provvederà ad effettuare la donazione. Un piccolo gesto, ma dal grande significato.