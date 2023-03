Torna il “Palio di Molveno”

Pubblicità

Cresce l’attesa a Molveno per un appuntamento imperdibile della primavera dell’Altopiano della Paganella.

Sabato 15 aprile 2023, infatti, è in programma la seconda edizione del “Palio di Molveno”. Dopo il grande successo dello scorso anno, il Comune di Molveno ripropone questa intera giornata di sfide divertenti e goliardiche tra i paesani.

Calcio, beach volley, tiro alla fune, freccette, bocce, ping-pong, 100 metri, scala 40, briscola, calcio balilla, scacchi, dama… sono tante e variegate le discipline in cui si cimenteranno i cittadini di Molveno cercando di strappare alle altre squadre la vittoria finale.

Chi sarà quest’anno a conquistare l’ambito palio?

Le squadre saranno formate dalle diverse contrade. Per partecipare è necessario contattare il presidente della propria contrada: Fedrik Donini per la zona dell’Ischia, Alessandro Sartori per il Centro, Eleonora Giordani per le Valucole e Alessia Meneghini per la Cros.

